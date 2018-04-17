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Компания Caviar представила Царь-телефон

Компания-разработчик люксовых мобильных устройств Caviar представила новый смартфон под названием Царь-телефон. Цена устройства составляет 149 тысяч рублей.

Компания Caviar представила Царь-телефон


Отмечается, что новинка получила физическую клавиатуру и шестиугольный корпус. Согласно задумке смартфон должен напоминать государственный меч Российской империи, который можно увидеть в Государственной Оружейной палате. Внешний вид подается в двух вариантах. Первая модель предлагается в золотистом исполнении с крокодиловой кожей. Второй вариант выполнен из титана. Дисплей Царь-телефона защищается сапфировым стеклянным покрытием

Помимо этих двух версий можно будет приобрести Caviar Tsar Heritage. Эта модель оформлена специальной национальной гравировкой и двуглавым орлом. Также в продаже появится две модификации Caviar Tsar Heritage Red и Caviar Tsar Heritage Gold. Первая версия сделана из красного камня, а вторая – оформлена золотом.
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Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:45
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