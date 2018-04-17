Смартфон iPhone Х скопировал интересную функцию планшета iPad‍

Владельцы нового смартфона до сих пор наслаждаются появившейся опцией, которую ранее могли увидеть лишь при работе планшета. Отключать и включать подсветку на смартфоне возможно благодаря дополнительной функции, которая напрямую связана с работой чехла устройства. Таким образом, теперь пользователи могут полностью забыть от привычной ручной разблокировки, которая осталась в прошлом. При отсутствии дополнительных систем безопасности получить доступ к полному функционалу стало намного проще и удобнее.Даже самые требовательные пользователи продукции американского бренда были весьма удивлены таким особенностям и улучшениям, о которых ранее не шло и речи. Несмотря на то, что многие владельцы новых смартфонов заинтересовались новыми чехлами, однако их окончательная стоимость и дата выхода в продажу пока остается неизвестной.