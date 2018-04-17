Смартфон iPhone Х скопировал интересную функцию планшета iPad
Сегодня в сети активно обсуждается информация, что новая модель смартфона iPhone Х переняла известную функцию у весьма востребованного планшета iPad. Сообщается, что пользователи теперь могут приобрести чехлы, которые оснащены дополнительной функцией подсветки, которая отсутствовала во всех предшествующих модификациях.
Владельцы нового смартфона до сих пор наслаждаются появившейся опцией, которую ранее могли увидеть лишь при работе планшета. Отключать и включать подсветку на смартфоне возможно благодаря дополнительной функции, которая напрямую связана с работой чехла устройства. Таким образом, теперь пользователи могут полностью забыть от привычной ручной разблокировки, которая осталась в прошлом. При отсутствии дополнительных систем безопасности получить доступ к полному функционалу стало намного проще и удобнее.
Даже самые требовательные пользователи продукции американского бренда были весьма удивлены таким особенностям и улучшениям, о которых ранее не шло и речи. Несмотря на то, что многие владельцы новых смартфонов заинтересовались новыми чехлами, однако их окончательная стоимость и дата выхода в продажу пока остается неизвестной.
Владельцы нового смартфона до сих пор наслаждаются появившейся опцией, которую ранее могли увидеть лишь при работе планшета. Отключать и включать подсветку на смартфоне возможно благодаря дополнительной функции, которая напрямую связана с работой чехла устройства. Таким образом, теперь пользователи могут полностью забыть от привычной ручной разблокировки, которая осталась в прошлом. При отсутствии дополнительных систем безопасности получить доступ к полному функционалу стало намного проще и удобнее.
Даже самые требовательные пользователи продукции американского бренда были весьма удивлены таким особенностям и улучшениям, о которых ранее не шло и речи. Несмотря на то, что многие владельцы новых смартфонов заинтересовались новыми чехлами, однако их окончательная стоимость и дата выхода в продажу пока остается неизвестной.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 20:00