АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Жена Владимира Этуша резко опровергла информацию о его госпитализации

Пользователи рунета сегодня активно обсуждают информацию о том, что народный артист СССР Владимир Этуш был экстренно направлен в одну из столичных больниц ввиду внезапных проблем с сердцем.

Многочисленные поклонники творчества советского артиста крайне обеспокоены состоянием здоровья легендарного человека, который снялся в самых любимых фильмах. Сведения о том, что Этуш в настоящее время находится в московской клинике, появились в одном из каналов в месседжере. Кроме того, уточнялось, что причиной госпитализации стали шумы в сердце, которые вызвали некоторые опасения у врачей. Однако нужно отметить, что после обращения к жене Владимира Этуша выяснилось, что на самом деле эта информация недостоверна и на самом деле актер находится дома и чувствует себя отлично.

Жена Владимира Этуша резко опровергла информацию о его госпитализации


Примечательно, еще годом ранее Владимир Этуш уже появлялся в сводках новостных изданий по причине того, что получил травму при падении с лестницы. Однако даже в столь преклонном возрасте 95-летний актер все же смог восстановиться от травмы. Более внимательные поклонники Владимира Этуша изначально с сомнением отнеслись к сегодняшним новостям о внезапных проблемах с сердцем в легендарного актера.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / Важно
Добавил: maxran Сегодня, 19:54
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Японских редкоземельных металлов из нового
По мнению подписчиков, Виктория Боня сильно
В Тибете обнаружили 1000-летние статуи Будды
Российские ученые предложили «взрывом» очищать
Экстрасенс предрек Марине Африкантовой и Роману
Хейтеры назвали наращенные волосы Алены Савкиной
Обновлённый пикап Mitsubishi L200 с новым
В Сети появились снимки древнего пересохшего моря
Муж Ксении Бородиной выложил трогательное видео о
Ученые обнаружили более 100 новых генов,
Смартфон iPhone Х скопировал интересную функцию
Жена Владимира Этуша резко опровергла информацию
До старта платформы от Бузовой - BUZAR осталось 2
Комбинация антител помогла защите макак на 20
ZTE объявил о выпуске нового смартфона Nubia Z18
Минстрой сохранит в подвалах многоквартирных
США запретили своим компаниям осуществлять сделки
Физикам удалось предсказать состояние
Jaguar Land Rover вынужден сократить производство
Появились слухи, что Андрей Черкасов изменяет
Россияне в соцсетях дали имя молодой самке
Рассекречен универсал Volkswagen Grand Lavida
Фанаты Ольги Бузовой предпочли воздержаться от
В Москве зафиксировано четырехкратное увеличение
ВЦИОМ: 58% россиян критикуют ремейки на классику
Трёхдверный хэтчбек Peugeot 208 снимают с
Кристина Орбакайте встала на защиту старшего сына
Учёные нашли в США останки домашних собак, живших
Уфолог рассмотрел рядом с МКС секретный
Учёные: Настройка оповещений позволит не
Просмотреть все новости