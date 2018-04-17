Жена Владимира Этуша резко опровергла информацию о его госпитализации

Многочисленные поклонники творчества советского артиста крайне обеспокоены состоянием здоровья легендарного человека, который снялся в самых любимых фильмах. Сведения о том, что Этуш в настоящее время находится в московской клинике, появились в одном из каналов в месседжере. Кроме того, уточнялось, что причиной госпитализации стали шумы в сердце, которые вызвали некоторые опасения у врачей. Однако нужно отметить, что после обращения к жене Владимира Этуша выяснилось, что на самом деле эта информация недостоверна и на самом деле актер находится дома и чувствует себя отлично.Примечательно, еще годом ранее Владимир Этуш уже появлялся в сводках новостных изданий по причине того, что получил травму при падении с лестницы. Однако даже в столь преклонном возрасте 95-летний актер все же смог восстановиться от травмы. Более внимательные поклонники Владимира Этуша изначально с сомнением отнеслись к сегодняшним новостям о внезапных проблемах с сердцем в легендарного актера.