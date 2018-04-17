До старта платформы от Бузовой - BUZAR осталось 2 дня

А сегодня в своем микроблоге она напомнила подписчикам что старт Pre-ICO ее проекта уже через 2 дня.Также она напомнила, что с помощью платформы Buzar пользователи смогут общаться со своими друзьями, приобретать и продавать товары за криптовалюты, продвигать свои услуги с помощью рекламы и еще много чего еще.Бузова подчеркнула, что для участия в Pre-ICO необходимо иметь свой криптокошелек, инструкцию по созданию которого можно прочесть на странице в соцсети Instagram (buzcoin) или на официальном сайте проекта buzcoin.io.Отметим, что Pre-ICO – это продажа токенов компании до того, как будет проведено официальное внедрение ICO.