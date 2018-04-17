ZTE объявил о выпуске нового смартфона Nubia Z18 mini
Китайская компания ZTE озвучила данные о выпуске новейшей модели смартфона Nubia Z18 mini, который получил ряд обновлений на фоне предшествующей модификации. Уже сейчас объявлено, что модель имеет 5,7-дюймовый качественный экран, а также 6 гигабайта оперативной памяти.
На фоне таких привлекательных характеристик выглядит вполне разумным внедрение здесь Bluetooth 5 и других модулей связи. Китайские разработчики постарались несколько индивидуализировать новинку, тем самым предусмотрев некоторые виджеты, которые не используются ни в одной другой модели смартфонов. Также не составит труда увидеть ресурс батареи и некоторые другие полезные сведения, которые чаще всего пытаются выяснить владельцы смартфонов.
В зависимости от предпочтений покупателей, на рынке предложат несколько модификаций данного смартфона в разных цветах корпуса. На китайском рынке премьера Nubia Z18 mini уже прошла, однако для российских пользователей все станет намного понятнее уже в течение одного месяца. Несмотря на столь привлекательные технические данные, приблизительная стоимость нового смартфона составит около 280 долларов, что станет дополнительным аргументом для его приобретения.
На фоне таких привлекательных характеристик выглядит вполне разумным внедрение здесь Bluetooth 5 и других модулей связи. Китайские разработчики постарались несколько индивидуализировать новинку, тем самым предусмотрев некоторые виджеты, которые не используются ни в одной другой модели смартфонов. Также не составит труда увидеть ресурс батареи и некоторые другие полезные сведения, которые чаще всего пытаются выяснить владельцы смартфонов.
В зависимости от предпочтений покупателей, на рынке предложат несколько модификаций данного смартфона в разных цветах корпуса. На китайском рынке премьера Nubia Z18 mini уже прошла, однако для российских пользователей все станет намного понятнее уже в течение одного месяца. Несмотря на столь привлекательные технические данные, приблизительная стоимость нового смартфона составит около 280 долларов, что станет дополнительным аргументом для его приобретения.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 19:48