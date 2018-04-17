ZTE объявил о выпуске нового смартфона Nubia Z18 mini‍

На фоне таких привлекательных характеристик выглядит вполне разумным внедрение здесь Bluetooth 5 и других модулей связи. Китайские разработчики постарались несколько индивидуализировать новинку, тем самым предусмотрев некоторые виджеты, которые не используются ни в одной другой модели смартфонов. Также не составит труда увидеть ресурс батареи и некоторые другие полезные сведения, которые чаще всего пытаются выяснить владельцы смартфонов.В зависимости от предпочтений покупателей, на рынке предложат несколько модификаций данного смартфона в разных цветах корпуса. На китайском рынке премьера Nubia Z18 mini уже прошла, однако для российских пользователей все станет намного понятнее уже в течение одного месяца. Несмотря на столь привлекательные технические данные, приблизительная стоимость нового смартфона составит около 280 долларов, что станет дополнительным аргументом для его приобретения.