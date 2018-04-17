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Jaguar Land Rover вынужден сократить производство и 1 000 рабочих мест

В настоящее время автомобильная компания Jaguar Land Rover испытывает финансовые трудности, разрешить которые без радикальных мер не представляется возможным. В одном из английских изданий заявили, что руководство бренда намерено уволить внушительное количество сотрудников.

Несмотря на то, что еще совсем недавно Jaguar Land Rover радовала множеством новинок и демонстрировала успешные показатели продаж, уже сейчас на производственной площадке в Солихалле уже ведутся переговоры относительно вынужденного сокращения штата сотрудников. Однако нужно подчеркнуть, что даже при столь неблагоприятных условиях работы, в компании все же заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем продолжить набор молодых специалистов, которые бы смогли одновременно развиваться и улучшать компанию, получая неплохую заработную плату.

Jaguar Land Rover вынужден сократить производство и 1 000 рабочих мест


Примечательно, по подтвержденной информации, в феврале на территории Евросоюза было продано всего 2,5 тысячи экземпляров автомобилей вышеуказанного бренда. Однако следует выделить, что еще годом ранее в компании демонстрировали на одну тысячу автомобилей больше, что свидетельствует о резком падении интереса автолюбителей к моделям британской компании.
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Добавил: maxran Сегодня, 19:35
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