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Появились слухи, что Андрей Черкасов изменяет Кристине Ослиной с работницей «Дома-2»

Многие зрители телепроекта «Дом-2» давно уже наблюдают за развитием отношений Андрея Черкасова и Кристины Ослиной, однако сдвигов в сторону свадьбы не наблюдают.

Мечтавший в свое время о семье и детях, ведущий реалити-шоу почему-то не торопится делать своей возлюбленной предложение руки и сердца, да и сама экс-участница неохотно общается на тему замужества и потомства.

Появились слухи, что Андрей Черкасов изменяет Кристине Ослиной с работницей «Дома-2»

И хотя ребята твердят, что рано или поздно они узаконят свои отношения, публике ясно, что на самом деле никакой свадьбы не будет, а все потому, что молодой человек давно встречается другой, но скрывает этот роман, дабы не очернить свою репутацию.

О том, что у Черкасова есть любовница заговорил и вездесущий Сергей Ляпин. По словам мужчины, он видел, как Андрей подъехал в городские квартиры на своем новом автомобиле, вот только был ведущий не один, а в компании девушки, которая оказалась совсем не Кристиной Ослиной.

Также Ляпин утверждает, что исходя из того, что новая избранница ведущего телестройки тоже вошла в здание городских квартир, он сделал вывод, что она является работницей «Дома-2».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:34
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