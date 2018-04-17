Появились слухи, что Андрей Черкасов изменяет Кристине Ослиной с работницей «Дома-2»

Мечтавший в свое время о семье и детях, ведущий реалити-шоу почему-то не торопится делать своей возлюбленной предложение руки и сердца, да и сама экс-участница неохотно общается на тему замужества и потомства.И хотя ребята твердят, что рано или поздно они узаконят свои отношения, публике ясно, что на самом деле никакой свадьбы не будет, а все потому, что молодой человек давно встречается другой, но скрывает этот роман, дабы не очернить свою репутацию.О том, что у Черкасова есть любовница заговорил и вездесущий Сергей Ляпин. По словам мужчины, он видел, как Андрей подъехал в городские квартиры на своем новом автомобиле, вот только был ведущий не один, а в компании девушки, которая оказалась совсем не Кристиной Ослиной.Также Ляпин утверждает, что исходя из того, что новая избранница ведущего телестройки тоже вошла в здание городских квартир, он сделал вывод, что она является работницей «Дома-2».