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Рассекречен универсал Volkswagen Grand Lavida Plus для Китая‍

Сегодня в сети опубликовали шпионские снимки новейшей модели немецкого универсала под названием Volkswagen Grand Lavida Plus. Однако говорить о том, что модель будет продаваться по всему миру слишком рано, так как изначально планируются поставки только на автомобильный рынок Китая.

К настоящему времени заявлено ,что новая модель универсала будет построена на платформе MQB, которая активно применяется в ряде других автомобилей немецкого бренда. Кроме того, здесь покупатели смогут приобрести одну из нескольких модификаций с различными моторами: 1,5-литровый двигатель с 116 л.с. мощности, 1,2-литровый двигатель с аналогичными показателями мощности, а также 1,4-литровым мотором на 150 л.с. мощности. В различных комплектациях предусмотрены различные модификации трансмиссии – 5-ступенчатая механическая трансмиссия или 6-ступенчатый автомат.

Рассекречен универсал Volkswagen Grand Lavida Plus для Китая&#8205;


Однако до сих пор остается загадкой то, каким окажется салон данного автомобиля, так как разработчики стараются максимально скрыть любые подробности, связанные с новинкой немецкого бренда. Некоторые источники уже сейчас объявляют, что в салоне используется кожаный салон, улучшенные материалы отделки и многое другое. Также в салоне предусмотрен двусторонний климат-контроль, который позволит чувствовать себя более комфортно для каждого пассажира.
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Добавил: maxran Сегодня, 19:28
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