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Физикам удалось предсказать состояние металлического кремния при атмосферном давлении

Учеными из Южной Кореи, представляющими институт передовых технологий, сделано интересное открытие. Специалисты провели математические расчеты структурной решетки металлического кремния, причем она может сохранять свое стабильное состояние в условиях атмосферного давления.

Использование кремния, обладающего свойствами сверхпроводника, требует в производстве применения достаточно сложных технологий. При изменении амплитуды температур необходимо высокое давление, в этом случае удается получить элемент, сохраняющий свойства при нормальном уровне давления. Компании, направление деятельности которых связано с производством сверхпроводников, большую часть инвестиций связывают с сложнотехнологическим и энергоемким производством.

Физикам удалось предсказать состояние металлического кремния при атмосферном давлении


С целью исключения таких дорогостоящих и трудоемких операций, корейскими исследователями найден способ «удержания» кристаллического кремния в устойчивом состоянии при атмосферном уровне давления. Расчетные операции реализованы путем добавления в решетку кристаллического кремния атомов сателлитов озона и азота, которые содержатся в окружающем воздухе. Единственное условие - температуру нужно поднять до уровня 18 градусов Цельсия.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:39
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