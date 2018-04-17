Физикам удалось предсказать состояние металлического кремния при атмосферном давлении

Использование кремния, обладающего свойствами сверхпроводника, требует в производстве применения достаточно сложных технологий. При изменении амплитуды температур необходимо высокое давление, в этом случае удается получить элемент, сохраняющий свойства при нормальном уровне давления. Компании, направление деятельности которых связано с производством сверхпроводников, большую часть инвестиций связывают с сложнотехнологическим и энергоемким производством.С целью исключения таких дорогостоящих и трудоемких операций, корейскими исследователями найден способ «удержания» кристаллического кремния в устойчивом состоянии при атмосферном уровне давления. Расчетные операции реализованы путем добавления в решетку кристаллического кремния атомов сателлитов озона и азота, которые содержатся в окружающем воздухе. Единственное условие - температуру нужно поднять до уровня 18 градусов Цельсия.