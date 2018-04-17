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Хейтеры ужаснулись от жировых складок Ольги Бузовой на снимке без фотошопа

Популярная на сегодняшний день ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова ежедневно публикует в своем микроблоге множество фотографий и видео, рассказывая подписчикам самые последние новости из личной жизни и творчества.

Никто не удивится, если сказать, что теледива сейчас находится на вершине своей славы и возглавляет практически все рейтинги в Instagram.

Хейтеры ужаснулись от жировых складок Ольги Бузовой на снимке без фотошопа

Однако несмотря на то, что у нее есть многомиллионная армия поклонников, хейтеры у девушки тоже имеются, в список которых входит и скандально-известный блогер Лена Миро.

Недавно она прокомментировала заявление Бузовой о том, что она создает свою империю, опубликовав в своем блоге одну из фотографий знаменитости. Причем именно она и стала предметом обсуждений для многих читателей Миро.

Хейтеры ужаснулись от жировых складок Ольги Бузовой на снимке без фотошопа

Все дело в том, что на снимке Оля предстала без фотошопа, а потому пользователи сети LiveJournal смогли отлично рассмотреть множество мелких родинок, покрывающих все тело девушки, отсутствие груди и складки в подмышечных впадинах.

«Что с подмышками?! Груди нет, но есть жир», «Какая мерзкая подмышка. Дамы, накладывая штукатурку на лицо, не забывайте про своё тело», «Подмышки-жир», - высказались они в комментарии к посту блогера.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:56
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