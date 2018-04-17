Младшая дочь Ксении Бородиной неразлучна с котом Шанти

«Он с первого дня, спал около ее кроватки, всю ночь не отходил от неё. Потом когда Тея из этой кроватки вылезла, Шанти не сильно был рад, но все равно он всегда рядом с ней», - вспоминала теледива.

А сегодня на в ее микроблоге появился новый совместный снимок двухлетней малышки и ее кота, по словам девушки, они настоящие неразлучники.Стоит отметить, что многие фанаты Ксении умиляются таким отношениям между домашним животным и маленьким ребенком, однако есть и те, кто уверен, что малышка издевается над Шанти, хоть, возможно, делает это и не специально.Сама же Бородина просит таких пользователей Сети отписаться от ее профиля, так как ей надоело доказывать, что ее кот отлично себя чувствует в их семье, поскольку живет уже 7 лет.