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Младшая дочь Ксении Бородиной неразлучна с котом Шанти

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина уже как-то рассказывала своим подписчикам, что ее младшая дочь Теона и кот Шанти практически везде и всегда вместе.

Младшая дочь Ксении Бородиной неразлучна с котом Шанти

«Он с первого дня, спал около ее кроватки, всю ночь не отходил от неё. Потом когда Тея из этой кроватки вылезла, Шанти не сильно был рад, но все равно он всегда рядом с ней», - вспоминала теледива.

А сегодня на в ее микроблоге появился новый совместный снимок двухлетней малышки и ее кота, по словам девушки, они настоящие неразлучники.

Стоит отметить, что многие фанаты Ксении умиляются таким отношениям между домашним животным и маленьким ребенком, однако есть и те, кто уверен, что малышка издевается над Шанти, хоть, возможно, делает это и не специально.

Сама же Бородина просит таких пользователей Сети отписаться от ее профиля, так как ей надоело доказывать, что ее кот отлично себя чувствует в их семье, поскольку живет уже 7 лет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:31
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