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София Ротару зарабатывает хорошие деньги и без сольных концертов

Известная певица София Ротару зарабатывает достаточно хорошо и без сольных концертов. Об этом рассказал сам концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.

София Ротару зарабатывает хорошие деньги и без сольных концертов

Как стало известно поклонникам Софии Ротару, дождаться в ближайшее время её сольных концертов они вряд ли смогут, так как певица сейчас зарабатывает достаточно большие суммы на частных корпоративах и вечеринках. Так, например, со слов её концертного директора, большинство состоятельных клиентов спокойно расстаются с суммой в 30 тысяч евро в пользу Софии Михайловны за исполнение ею всего 2-3 песен за вечер.

Сергей Лавров подчеркнул, что артистка находится в прекрасной форме, но уже старается не загружать себя плотным графиком, как раньше, когда выступить могла за месяц на 20 корпоративах. Сейчас София Ротару может позволить себе 5-6 выступлений в месяц, а которых тоже неплохо заработает.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:01
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