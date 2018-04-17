София Ротару зарабатывает хорошие деньги и без сольных концертов

Как стало известно поклонникам Софии Ротару, дождаться в ближайшее время её сольных концертов они вряд ли смогут, так как певица сейчас зарабатывает достаточно большие суммы на частных корпоративах и вечеринках. Так, например, со слов её концертного директора, большинство состоятельных клиентов спокойно расстаются с суммой в 30 тысяч евро в пользу Софии Михайловны за исполнение ею всего 2-3 песен за вечер.Сергей Лавров подчеркнул, что артистка находится в прекрасной форме, но уже старается не загружать себя плотным графиком, как раньше, когда выступить могла за месяц на 20 корпоративах. Сейчас София Ротару может позволить себе 5-6 выступлений в месяц, а которых тоже неплохо заработает.