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Нелли Ермолаева призналась, что будучи в Майями работала в местном салоне красоты

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева многим запомнилась как эффектная и яркая девушка Никиты Кузнецова, однако отношения с ним она так построить и не смогла, а потому покинула периметр.

За воротами она познакомилась со своим нынешним мужем Кириллом Андреевым, а немного позже забеременела от него.

Нелли Ермолаева призналась, что будучи в Майями работала в местном салоне красоты

Рожать девушка отправилась в одну из лучших клиник в Майями, а после появления на свет сына Мирона задержалась в Америке еще на несколько месяцев, до тех пор, пока длительный перелет не перестанет быть опасным для малыша.

Однако не стоит считать, что на протяжении всего своего пребывания в США Нелли не думала о работе и просто наслаждалась теплым климатом. В микроблоге она сообщила, что вела дела своего салона красоты дистанционно, а также заключила трехмесячный контракт в Майями и все это время работала.

Нелли Ермолаева призналась, что будучи в Майями работала в местном салоне красоты

Также Ермолаева отметила, что за услугами няни они с мужем не обращались и не будут этого делать в Москве, так как не хотят доверять своего ребенка постороннему человеку.

Стоит отметить, что сейчас все семейство уже вернулось в столицу и потихоньку включаются в свой прежний ритм жизни, при необходимости оставляя Мирона на его бабушек и дедушек.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:55
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