Нелли Ермолаева призналась, что будучи в Майями работала в местном салоне красоты

За воротами она познакомилась со своим нынешним мужем Кириллом Андреевым, а немного позже забеременела от него.Рожать девушка отправилась в одну из лучших клиник в Майями, а после появления на свет сына Мирона задержалась в Америке еще на несколько месяцев, до тех пор, пока длительный перелет не перестанет быть опасным для малыша.Однако не стоит считать, что на протяжении всего своего пребывания в США Нелли не думала о работе и просто наслаждалась теплым климатом. В микроблоге она сообщила, что вела дела своего салона красоты дистанционно, а также заключила трехмесячный контракт в Майями и все это время работала.Также Ермолаева отметила, что за услугами няни они с мужем не обращались и не будут этого делать в Москве, так как не хотят доверять своего ребенка постороннему человеку.Стоит отметить, что сейчас все семейство уже вернулось в столицу и потихоньку включаются в свой прежний ритм жизни, при необходимости оставляя Мирона на его бабушек и дедушек.