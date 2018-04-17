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Volkswagen раскрыл цены и комплектации нового кроссовера Touareg‍

В российском подразделении немецкой компании Volkswagen озвучили перечень комплектаций обновленного внедорожника Touareg, который в скором времени можно будет приобрести на местном рынке.

Кроме того, представители бренда также озвучили минимальную стоимость Touareg в самой скромной комплектации. Покупатели в России смогут приобрести данный автомобиль по цене от 3,3 миллионов рублей. В частности, немецкий бренд предложил для россиян три модификации внедорожника Touareg: Respect, Status и R-Line. В зависимости от понравившейся комплектации ,под капотом автомобиля предлагаются бензиновый мотор на 249 л.с. бензиновый вариант на 340 л.с. и единственная дизельная модификация на 249 л.с. мощности. Независимо от подобранной комплектации, покупателям будет предложено выбрать автомобиль с автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Volkswagen раскрыл цены и комплектации нового кроссовера Touareg&#8205;


В базовой модификации внедорожник сможет порадовать мультирулем с подогревом, кожаными сидениями с удобной системой настройки, автоматическим включением дальнего света и многим другим, что может оказаться актуальным для данного автомобиля. Более детальная информация о том, какими окажутся цены на все последующие модификации станет известно лишь к дате начала продаж на местном рынке РФ.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: maxran Сегодня, 16:46
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