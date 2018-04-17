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Бывшая невеста Димы Билана беременна вторым ребёнком

Бывшая невеста Димы Билана сообщила поклонникам в Сети о том, что беременна вторым ребёнком. Фолловеры массово начали поздравлять Елену Кулецкую со скорым прибавлением в семье.

Бывшая невеста Димы Билана беременна вторым ребёнком

Модель и бывшая невеста Димы Билана Елена Кулецкая обрадовала не только своих фанатов, но также журналистов и гостей на одном из светских мероприятий, где недавно появилась в изумительном ярко-красном платье с разрезом до бедра и округлившимся животом. Модель перестала скрывать свою вторую беременность, смело написав в Instagram, что им с супругом «понравилось, решили повторить».

Поклонники Кулецкой не стали сдерживать восторга от такого радостного известия, пожелали будущей маме крепкого здоровья, а также уже поинтересовались, кого она бы хотела родить на этот раз, мальчика или сестрёнку для своей первой дочери Ники.

Напомним, что ранее Елена Кулецкая находилась в статусе невесты Димы Билана, ведь пара уже намекала на возможную свадьбу, а сам певец преподнёс любимой кольцо за 25 тысяч евро, но вскоре они расстались.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:40
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