Леша Купин хочет, чтобы они с Майей Донцовой стали друг для друга чужими

Напомним, что несколько дней назад Леша в компании Романа Капаклы отправился в Египет, однако позже выяснилось, что парни не только не любуются пирамидами, но и не покидали пределов Подмосковья, поселившись у Арая Чобаняна и Саймона Марданшина.Самое возмутительное в этом то, что участники не сообщили о своих планах девушкам, а на протяжении всего отпуска не выходили на связь, из-за чего Марину Африкантову и Майю Донцову номинировали на уход.По возвращению в периметр, на Капаклы и Купина обрушилась масса критики, причем Рома свою вину признал и даже извинился перед возлюбленной, а вот Леша этого делать не стал, окончательно разругавшись с Майей и ее мамой.Причем этот конфликт дошел до такого пика, что в него решилась вмешаться Ольга Бузова. На Лобном она заявила, что в конечном итоге Донцова и Купин помирятся, но станут совершенно чужими людьми друг для друга. Ведущая надеялась, что ребята поймут свои ошибки и начнут как-то оправдываться, а вместо этого услышала, что Леша больше не хочет иметь что-то общее с Майей и даже мечтает, чтобы они поскорее стали чужими.