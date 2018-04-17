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Леша Купин хочет, чтобы они с Майей Донцовой стали друг для друга чужими

Отношения участников телепроекта «Дом-2» Майи Донцовой и Алексея Купина давно уже находятся на грани краха. Ребята то ссорятся, заявляя друг другу о расставании, то благополучно мирятся, мечтая о свадьбе и детях. Однако последняя выходка молодого человека, судя по всему, поставила точку в их романе.

Напомним, что несколько дней назад Леша в компании Романа Капаклы отправился в Египет, однако позже выяснилось, что парни не только не любуются пирамидами, но и не покидали пределов Подмосковья, поселившись у Арая Чобаняна и Саймона Марданшина.

Леша Купин хочет, чтобы они с Майей Донцовой стали друг для друга чужими

Самое возмутительное в этом то, что участники не сообщили о своих планах девушкам, а на протяжении всего отпуска не выходили на связь, из-за чего Марину Африкантову и Майю Донцову номинировали на уход.

По возвращению в периметр, на Капаклы и Купина обрушилась масса критики, причем Рома свою вину признал и даже извинился перед возлюбленной, а вот Леша этого делать не стал, окончательно разругавшись с Майей и ее мамой.

Причем этот конфликт дошел до такого пика, что в него решилась вмешаться Ольга Бузова. На Лобном она заявила, что в конечном итоге Донцова и Купин помирятся, но станут совершенно чужими людьми друг для друга. Ведущая надеялась, что ребята поймут свои ошибки и начнут как-то оправдываться, а вместо этого услышала, что Леша больше не хочет иметь что-то общее с Майей и даже мечтает, чтобы они поскорее стали чужими.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:34
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