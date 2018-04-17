Григорий Лепс сделал Михаилу Галустяну весьма щедрый подарок

В микроблоге Михаила Галустяна несколько дней назад появилось видео, которое вызвало массу вопросов у подписчиков. На ролике актёр примерил на себя образ армянского «братка» и поблагодарил Григория Лепса за щедрый подарок. Оказалось, что певец подарил юмористу дорогой массивный браслет в виде черепов, глаза которых просто светятся драгоценными красными камнями.Фолловеры не оценили такой подарок, отметив, что выглядит изделие слишком грубо, да и не наденешь его никуда, ведь неудобно будет. Сам же Галустян выразил признательность Лепсу, ведь певец преподнёс ему подарок из собственной коллекции ювелирных украшений.В комментариях к ролику некоторые фолловеры поинтересовались, в честь чего юморист получил щедрый подарок, а некоторые решили, что это обычная реклама ювелирного бренда Григория Лепса.