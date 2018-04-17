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Григорий Лепс сделал Михаилу Галустяну весьма щедрый подарок

Певец Григорий Лепс сделал весьма щедрый подарок актёру и комику Михаилу Галустяну. Об этом пользователи Сети узнали из видеоролика, опубликованного в Instagram.

Григорий Лепс сделал Михаилу Галустяну весьма щедрый подарок

В микроблоге Михаила Галустяна несколько дней назад появилось видео, которое вызвало массу вопросов у подписчиков. На ролике актёр примерил на себя образ армянского «братка» и поблагодарил Григория Лепса за щедрый подарок. Оказалось, что певец подарил юмористу дорогой массивный браслет в виде черепов, глаза которых просто светятся драгоценными красными камнями.

Фолловеры не оценили такой подарок, отметив, что выглядит изделие слишком грубо, да и не наденешь его никуда, ведь неудобно будет. Сам же Галустян выразил признательность Лепсу, ведь певец преподнёс ему подарок из собственной коллекции ювелирных украшений.

В комментариях к ролику некоторые фолловеры поинтересовались, в честь чего юморист получил щедрый подарок, а некоторые решили, что это обычная реклама ювелирного бренда Григория Лепса.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:24
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