Toyota к 2021 году оснастит свои автомобили системой "общения"
Накануне в компании Toyota сообщили о том, что до 2021 года автомобили бренда будут оснащены системой «общения». Многие автопроизводители стремятся разработать систему «общения» между автомобилями, с дорожной структурой и пешеходами.
Компания Toyota вместе с Lexus намерена ускорить исследования в сфере систем короткого диапазона связи — DSRC. Благодаря такой связи можно будет передавать точную информацию об автомобиле несколько раз в секунду, в том числе местоположение, ускорение и скорость.
Данную информацию могут использовать и другие транспортные средства для получения данных об опасностях, о дорожных условиях, знаках и так далее. Система, которую тестирует компания Toyota, не нуждается в сотовой сети для передачи данных.
При этом в Toyota не уточнили, какая компания поможет с оборудованием для системы. Над этими технологиями сейчас работают несколько групп, самой крупной из них является Qualcomm.
Компания Toyota вместе с Lexus намерена ускорить исследования в сфере систем короткого диапазона связи — DSRC. Благодаря такой связи можно будет передавать точную информацию об автомобиле несколько раз в секунду, в том числе местоположение, ускорение и скорость.
Данную информацию могут использовать и другие транспортные средства для получения данных об опасностях, о дорожных условиях, знаках и так далее. Система, которую тестирует компания Toyota, не нуждается в сотовой сети для передачи данных.
При этом в Toyota не уточнили, какая компания поможет с оборудованием для системы. Над этими технологиями сейчас работают несколько групп, самой крупной из них является Qualcomm.
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Добавил: Алина Вчера, 23:30