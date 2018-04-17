Toyota к 2021 году оснастит свои автомобили системой "общения"

Компания Toyota вместе с Lexus намерена ускорить исследования в сфере систем короткого диапазона связи — DSRC. Благодаря такой связи можно будет передавать точную информацию об автомобиле несколько раз в секунду, в том числе местоположение, ускорение и скорость.Данную информацию могут использовать и другие транспортные средства для получения данных об опасностях, о дорожных условиях, знаках и так далее. Система, которую тестирует компания Toyota, не нуждается в сотовой сети для передачи данных.При этом в Toyota не уточнили, какая компания поможет с оборудованием для системы. Над этими технологиями сейчас работают несколько групп, самой крупной из них является Qualcomm.