По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина перестала следить за собственным внешним видом

Так, на днях подписчики ведущей реалити-шоу «Дом-2» заметили, что она в последнее время абсолютно не следит за своим внешним видом, так как носит один и тот же наряд по нескольку дней подряд не снимая.В особенности пользователям сети бросился в глаза ее оранжево-розовый шелковый топ, который она надевает и на прогулку с дочкой, и на встречу с подругами, и на Лобное место.По их мнению, такой известной личности, как Ксения Бородина, не комильфо появляться в одном и том же образе несколько дней подряд.