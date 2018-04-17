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По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина перестала следить за собственным внешним видом

У Ксении Бородиной, как и у любой другой популярной медийной персоны, есть огромное количество поклонников и антифанатов, которые следят за каждым ее шагом, давая оценку ее макияжу, наряду, поступкам.

По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина перестала следить за собственным внешним видом

Так, на днях подписчики ведущей реалити-шоу «Дом-2» заметили, что она в последнее время абсолютно не следит за своим внешним видом, так как носит один и тот же наряд по нескольку дней подряд не снимая.

По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина перестала следить за собственным внешним видом

В особенности пользователям сети бросился в глаза ее оранжево-розовый шелковый топ, который она надевает и на прогулку с дочкой, и на встречу с подругами, и на Лобное место.

По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина перестала следить за собственным внешним видом

По их мнению, такой известной личности, как Ксения Бородина, не комильфо появляться в одном и том же образе несколько дней подряд.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:59
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