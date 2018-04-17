Муж Ксении Бородиной везет ей средства, чтобы та стала красивой
Супруг популярной ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров решил порадовать свою любимую комплексом для ухода за телом.
Рекламный пост Курбан приурочил заботе о «своей девочке», так как считает, что любимые – это самое дорогое, что есть в жизни мужчин.
«Видеть, как ваша половинка радуется - непередаваемое чувство, и ты понимаешь, что готов сделать все, чтобы она была счастлива! Возможно, вы скажете, что счастье не в деньгах или подарках. Но через них можно проявить заботу и любовь», считает супруг Ксении Бородиной.
Омаров объяснил, что в черной коробке с фирменной надписью находится скраб, щетка для массажа и масло.
Мужчина поинтересовался у пользователей, будет ли рада Ксения такому подарку, и фолловеры успокоили Курбана, что Бородина, конечно, обрадуется такому знаку внимания со стороны супруга.
Рекламный пост Курбан приурочил заботе о «своей девочке», так как считает, что любимые – это самое дорогое, что есть в жизни мужчин.
«Видеть, как ваша половинка радуется - непередаваемое чувство, и ты понимаешь, что готов сделать все, чтобы она была счастлива! Возможно, вы скажете, что счастье не в деньгах или подарках. Но через них можно проявить заботу и любовь», считает супруг Ксении Бородиной.
Омаров объяснил, что в черной коробке с фирменной надписью находится скраб, щетка для массажа и масло.
Мужчина поинтересовался у пользователей, будет ли рада Ксения такому подарку, и фолловеры успокоили Курбана, что Бородина, конечно, обрадуется такому знаку внимания со стороны супруга.