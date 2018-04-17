Муж Ксении Бородиной везет ей средства, чтобы та стала красивой

Рекламный пост Курбан приурочил заботе о «своей девочке», так как считает, что любимые – это самое дорогое, что есть в жизни мужчин., считает супруг Ксении Бородиной.Омаров объяснил, что в черной коробке с фирменной надписью находится скраб, щетка для массажа и масло.Мужчина поинтересовался у пользователей, будет ли рада Ксения такому подарку, и фолловеры успокоили Курбана, что Бородина, конечно, обрадуется такому знаку внимания со стороны супруга.