АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Муж Ксении Бородиной везет ей средства, чтобы та стала красивой

Супруг популярной ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров решил порадовать свою любимую комплексом для ухода за телом.

Рекламный пост Курбан приурочил заботе о «своей девочке», так как считает, что любимые – это самое дорогое, что есть в жизни мужчин.

Муж Ксении Бородиной везет ей средства, чтобы та стала красивой

«Видеть, как ваша половинка радуется - непередаваемое чувство, и ты понимаешь, что готов сделать все, чтобы она была счастлива! Возможно, вы скажете, что счастье не в деньгах или подарках. Но через них можно проявить заботу и любовь», считает супруг Ксении Бородиной.

Омаров объяснил, что в черной коробке с фирменной надписью находится скраб, щетка для массажа и масло.

Мужчина поинтересовался у пользователей, будет ли рада Ксения такому подарку, и фолловеры успокоили Курбана, что Бородина, конечно, обрадуется такому знаку внимания со стороны супруга.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:54
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В метрополитене Москвы заблокирован Telegram
Британец утверждает, что стал геем после приёма
По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина
Муж Ксении Бородиной везет ей средства, чтобы та
Цымбалюк-Романовская решила наказать друзей
Роскомнадзор начал блокировать сервера Amazon
Экс-участницу «Дома-2» Анну Калашникову назвали
Ольга Орлова неудачно выбрала белье под
Анфиса Чехова удивила коллег глубоким декольте и
Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с собакой в
Олег Протасов прошел проверку на детекторе лжи:
Хакеры взломали казино через "умный " термометр
Сжатие железа поможет ученым понять формирование
Барановская сделала заявление о четвертом
«Хохотушка» Пугачёва в бейсболке покорила Сеть
Девушку Тимати фанаты раскритиковали за
Ольга Бузова выступит на открытии ресторана
На территории России произошел сбой мессенджера
Виктор Шароваров отложил сейшельскую свадьбу с
Карина Мишулина так и не признала брата&#8205;
Голодного и злого кишкоблуда Андрея Чуева
Младшая сестра Пенелопы Крус покоряет своей
В мессенджер WhatsApp добавлена новая функция
Исследователи вырастили суставный хрящ из
Зрители уверены, что Саша Гобозов вернулся на
Резидент «Comedy Club» Руслан Белый оскорбил
Беспозвоночные вдохновили ученых на разработку
Фёдор Добронравов рассказал о своём состоянии
«Мы ведем себя как дикари»: глава Минкульта
Водная феерия сестры Ольги Бузовой заворожила
Просмотреть все новости