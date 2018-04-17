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В Японии рассекретили личные данные членов бесчеловечного «отряда 731»

Впервые Япония рассекретила личные дела членов смертоносного «отряда № 731». Отряд японской императорской армии «прославился» своими бесчеловечными опытами на советских и китайских военнопленных в годы Второй мировой войны.

Инициатором, требовавшим рассекретить личные данные членов «отряда №731», являлся профессор Университета медицинских наук Сига Кацуо Нисяма. Долгое время он возглавлял группу ученых, требовавших предоставить им данные, и, наконец, им это удалось. Японский Национальный архив рассекретил все досье.

В Японии рассекретили личные данные членов бесчеловечного «отряда 731»


На веб-сайте были опубликованы имена 3607 работников штаба отряда, кроме того, имеется полная информация по их званиями, адресам проживания и членам семей. Правда стоит отметить, что список этот был составлен 1 января в 1945 году.

Штаб отряда дислоцировался на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян в городе Харбин. Сформирован отряд был в 1936 году. Члены отряда проводили эксперименты по вивисекции, испытывали на живых людях бактериологические и химические бомбы. Испытуемых заражали чумой, оспой и сибирской язвой. Всего же пострадало более 3000 человек.

Многие члены отряда так и не понесли наказание, некоторые из них продолжили научную деятельность в Японии, а иные уехали в США.
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В мире
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:09
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