В Японии рассекретили личные данные членов бесчеловечного «отряда 731»
Впервые Япония рассекретила личные дела членов смертоносного «отряда № 731». Отряд японской императорской армии «прославился» своими бесчеловечными опытами на советских и китайских военнопленных в годы Второй мировой войны.
Инициатором, требовавшим рассекретить личные данные членов «отряда №731», являлся профессор Университета медицинских наук Сига Кацуо Нисяма. Долгое время он возглавлял группу ученых, требовавших предоставить им данные, и, наконец, им это удалось. Японский Национальный архив рассекретил все досье.
На веб-сайте были опубликованы имена 3607 работников штаба отряда, кроме того, имеется полная информация по их званиями, адресам проживания и членам семей. Правда стоит отметить, что список этот был составлен 1 января в 1945 году.
Штаб отряда дислоцировался на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян в городе Харбин. Сформирован отряд был в 1936 году. Члены отряда проводили эксперименты по вивисекции, испытывали на живых людях бактериологические и химические бомбы. Испытуемых заражали чумой, оспой и сибирской язвой. Всего же пострадало более 3000 человек.
Многие члены отряда так и не понесли наказание, некоторые из них продолжили научную деятельность в Японии, а иные уехали в США.
Инициатором, требовавшим рассекретить личные данные членов «отряда №731», являлся профессор Университета медицинских наук Сига Кацуо Нисяма. Долгое время он возглавлял группу ученых, требовавших предоставить им данные, и, наконец, им это удалось. Японский Национальный архив рассекретил все досье.
На веб-сайте были опубликованы имена 3607 работников штаба отряда, кроме того, имеется полная информация по их званиями, адресам проживания и членам семей. Правда стоит отметить, что список этот был составлен 1 января в 1945 году.
Штаб отряда дислоцировался на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян в городе Харбин. Сформирован отряд был в 1936 году. Члены отряда проводили эксперименты по вивисекции, испытывали на живых людях бактериологические и химические бомбы. Испытуемых заражали чумой, оспой и сибирской язвой. Всего же пострадало более 3000 человек.
Многие члены отряда так и не понесли наказание, некоторые из них продолжили научную деятельность в Японии, а иные уехали в США.
В мире
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:09