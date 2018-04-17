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Цымбалюк-Романовская решила наказать друзей Джигарханяна за враньё‍

Бывшая жена актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не скрывает намерений в том, чтобы посадить в тюрьму друзей экс-супруга, которые распространяли ложь и клевету на нее. В первую очередь речь идет об Артуре Согомоняне, который озвучил данные, что Джигарханян вернул в собственную квартиру, которой временно не мог распоряжаться.

Однако следует отметить, что сама Виталина Цымбалюк-Романовская не подтверждает эти данные, и намерена бороться с этим обманом путем обращения в суд против своих обидчиков. Ранее Согомонян озвучил версию, что бывшая супруга его друга вернула квартиру, тем самым опасаясь уголовного преследования из-за данного факта. Виталина Цымбалюк-Романовская, несмотря на высокую поддержку ее бывшего супруга, заинтересована в том, чтобы защитить свое имя и наказать тех, кто распространял лживые слухи и сведения, которые не имеют ничего общего с действительностью.

Цымбалюк-Романовская решила наказать друзей Джигарханяна за враньё&#8205;


В очередной раз бывшая жена Армена Джигарханяна стала гостей на передаче «Пусть говорят», где уже неоднократно обсуждалась история с разводом. Кроме того, стало известно, что популярный режиссер лично ознакомился с последними передачами, где говорилось об их ситуации с бывшей супругой, из-за пришлось обращаться за помощью к медикам.
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Добавил: maxran Сегодня, 15:46
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