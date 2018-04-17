Состоялась официальная презентация большого внедорожника Brilliance V7

Кроссовер Brilliance V7 наделили полностью светодиодными фарами головного света, массивной решёткой радиатора, накладками на бамперах серебристого цвета и двумя патрубками выхлопной системы. В салоне автомобиля установлен большой дисплей информационно-развлекательной системы, а также на него выводятся практически все данные о состоянии двигателя и других систем. Также в интерьере имеются кожаные кресла и стеклянная крыша с люком.В подкапотном пространстве флагманского внедорожника установлен турбомотор от BMW производительностью 204 лошадиные силы. Работает силовой агрегат на пару с 7-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом».