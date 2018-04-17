Ольга Орлова неудачно выбрала белье под прозрачный топ

Среди гостей мероприятия были певица и ведущая «Дом-2» Ольга Орлова, которая выбрала в качестве наряда белый прозрачный топ с рюшей и кружевную юбку, расшитую кристаллами.Однако образ знаменитости был безнадежно испорчен неудачно подобранным бельем. В частности, из-под рюша на топе явно просвечивался бюстгальтер «на косточках».Пользователи отмечают, что стилистам следовало подобрать для Орловой нюдовое бра или заменить бюстгальтер невидимой комбинацией.Напомним, что главную награду 2018 года на премии Hello получила Ксения Собчак, также в числе номинантов оказались Ирина Безрукова, Анна Седокова и другие.