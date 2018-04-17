В Японии десять дней не могут найти сбежавшего из тюрьмы заключенного

Камикава отметила, полицейские патрули беспокоят пожилых и одиноких людей, а контрольно-пропускные пункты на дорогах образуют километровые пробки. Все это причиняет неудобства гражданам. Страдают даже школы и другие учреждения ведь для охраны детей туда были отправлены сотни сотрудников полиции.По последним данным 27-летний заключенный Тацума Хирао, сбежавший 8 апреля из тюрьмы, расположенной в префектуре Эхимэ, сейчас скрывается на острове Мукаисима в префектуре Хиросима. За прошедшее время на этом острове было совершено семь краж. На двух местах преступлений полицейские нашли отпечатки пальцев Хирао.Площадь острова составляет 22 квадратных километра. Преступника ищут в лесах и на дорогах, но все попытки пока не принесли положительного результата.