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В Японии десять дней не могут найти сбежавшего из тюрьмы заключенного

На протяжении десяти дней в Японии безуспешно пытаются поймать сбежавшего 8 апреля грабителя. Меры, принятые для поимки сбежавшего заключенного, нарушили течение повседневной жизни обычных граждан, поэтому за причинение беспокойства министр юстиции Японии Ёко Камикава принесла извинения.

Камикава отметила, полицейские патрули беспокоят пожилых и одиноких людей, а контрольно-пропускные пункты на дорогах образуют километровые пробки. Все это причиняет неудобства гражданам. Страдают даже школы и другие учреждения ведь для охраны детей туда были отправлены сотни сотрудников полиции.

В Японии десять дней не могут найти сбежавшего из тюрьмы заключенного


По последним данным 27-летний заключенный Тацума Хирао, сбежавший 8 апреля из тюрьмы, расположенной в префектуре Эхимэ, сейчас скрывается на острове Мукаисима в префектуре Хиросима. За прошедшее время на этом острове было совершено семь краж. На двух местах преступлений полицейские нашли отпечатки пальцев Хирао.

Площадь острова составляет 22 квадратных километра. Преступника ищут в лесах и на дорогах, но все попытки пока не принесли положительного результата.
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В мире / Происшествия
Добавил: Tatiana Вчера, 22:45
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