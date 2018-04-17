Анфиса Чехова удивила коллег глубоким декольте и стройной фигурой‍

Повышенный интерес к персоне Анфисы Чеховой связан еще и с тем, что она прибыла на мероприятие несколько позже, чем все остальные приглашенные. На красной ковровой дороже прошли многие отечественные звезды, сумевшие в очередной раз продемонстрировать свою красоту и привлекательность. Однако одной из наиболее запомнившихся оказалась именно Чехова, которую еще совсем недавно пытались обвинить в располневшей фигуре, тогда как теперь подобных мнений уже не звучало. Девушка выбрала для мероприятия черное платье в пол, которое привело в восторг ее многочисленных поклонников.Подписчики Анфисы Чеховой выразили уверенность, что именно ей удалось завоевать звание самой привлекательной звезды среди всех приглашенных лиц. Популярная персона не скрывает, что идеальная фигура ей далась не легко, так как пришло радикально поменять собственный рацион питания, а также значительно больше уделять внимания посещения спортивного зала. Однако напомним, именно Анфиса Чехова неоднократно высказывалась в пользу того, что каждая женщина должна любить себя при любой фигуре и внешности.