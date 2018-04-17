Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с собакой в пижаме и домашних тапках

На днях жителям Нью-Йорка удалось собственными глазами увидеть, как же выглядит известная актриса Дженнифер Лоуренс с утра в домашнем виде. Звезда фильма «Люди Икс» отправилась на прогулку со своей любимой собакой Пиппи, которая сейчас является единственным утешением для одинокой 27-летней знаменитости.Стоит отметить, что вышедшая на улицу в одежде, похожей на пижаму, и домашних тапках Дженнифер Лоуренс ни капли не постыдилась аккуратно убрать ха своим питомцем с помощью бумажного пакета после того, как собака сделала все свои «дела». Несмотря на неприметный внешний вид актрисы в это утро, она всё же не осталась незамеченной и её тут же окружили толпы журналистов с фотокамерами.