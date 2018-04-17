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Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с собакой в пижаме и домашних тапках

Американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с собакой без макияжа в пижаме и домашних тапках. Именно так описали увиденную голливудскую знаменитость обычные жители Нью-Йорка.

Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с собакой в пижаме и домашних тапках

На днях жителям Нью-Йорка удалось собственными глазами увидеть, как же выглядит известная актриса Дженнифер Лоуренс с утра в домашнем виде. Звезда фильма «Люди Икс» отправилась на прогулку со своей любимой собакой Пиппи, которая сейчас является единственным утешением для одинокой 27-летней знаменитости.

Стоит отметить, что вышедшая на улицу в одежде, похожей на пижаму, и домашних тапках Дженнифер Лоуренс ни капли не постыдилась аккуратно убрать ха своим питомцем с помощью бумажного пакета после того, как собака сделала все свои «дела». Несмотря на неприметный внешний вид актрисы в это утро, она всё же не осталась незамеченной и её тут же окружили толпы журналистов с фотокамерами.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:37
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