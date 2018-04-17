Олег Протасов прошел проверку на детекторе лжи: актер изменял жене

Еще в марте в эфире одной из телепрограмм появилась яркая женщина, которая призналась в том, что находится в интересном положении и отцом ее ребенка является Олег Протасов. Однако же актер с самого начала данной информации опровергал любую связь, пытаясь удостоверить своих близких и общественность в том, что абсолютно верен своей супруге. Однако же, эффектная девушка Татьяна Морозова продолжила настаивать на том, что Олег Протасов на самом деле вступил с ней в близость в одном из отелей, результатом чего и стала данная беременность.Примечательно, Морозова отказалась от прохождения теста на детекторе лжи, указав, что данная процедура может негативным образом отразиться на здоровье ребенка. Девушка совершенно не проявляет сомнений ,что именно актер является отцом ребенка и сразу после рождения ею будет заказан ДНК-тест, который окончательно подтвердит данные слова. Олег Протасов убежден в своей правоте еще и ввиду того, что несколько лет назад пережил операцию, после которой он не может иметь детей.