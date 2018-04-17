Барановская сделала заявление о четвертом ребенке‍

Однако на фоне всех появляющихся грязных сплетен, Юлия Барановская не стремится раскрывать все карты, надеясь на то, что ее личная жизнь сложится еще удачнее. Поклонники же, не перестают высказывать свои предположения по поводу высокой вероятности беременности Барановской, надеясь на положительный ответ. С каждым часом на ее странице в соцсети появляется огромное количество вопросов о том, когда же можно будет официально поздравить телеведущую с пополнением в семьи. Но радость поклонников не была долгой, чуть позже девушка появилась на одном из мероприятий в облегающем платье, чем полностью опровергла беременность.В настоящее время популярная телеведущая и бывшая супруга Андрея Аршавина занимается воспитанием троих детей, которые остались с ней после развода. Несмотря на длительный период огорчением неприятными семейными обстоятельствами, Юлия Барановская продолжает вести активный образ жизни и радовать своей красотой и умом многочисленных поклонников.