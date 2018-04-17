Барановская сделала заявление о четвертом ребенке
Популярная телеведущая Юлия Барановская заинтриговала своих фанатов заявлением о том, что не исключает, что в скором времени ей удастся родить четвертого ребенка. Буквально несколько дней назад девушка дала повод предполагать, что в ее жизни появился новый любимый мужчина.
Однако на фоне всех появляющихся грязных сплетен, Юлия Барановская не стремится раскрывать все карты, надеясь на то, что ее личная жизнь сложится еще удачнее. Поклонники же, не перестают высказывать свои предположения по поводу высокой вероятности беременности Барановской, надеясь на положительный ответ. С каждым часом на ее странице в соцсети появляется огромное количество вопросов о том, когда же можно будет официально поздравить телеведущую с пополнением в семьи. Но радость поклонников не была долгой, чуть позже девушка появилась на одном из мероприятий в облегающем платье, чем полностью опровергла беременность.
В настоящее время популярная телеведущая и бывшая супруга Андрея Аршавина занимается воспитанием троих детей, которые остались с ней после развода. Несмотря на длительный период огорчением неприятными семейными обстоятельствами, Юлия Барановская продолжает вести активный образ жизни и радовать своей красотой и умом многочисленных поклонников.
Однако на фоне всех появляющихся грязных сплетен, Юлия Барановская не стремится раскрывать все карты, надеясь на то, что ее личная жизнь сложится еще удачнее. Поклонники же, не перестают высказывать свои предположения по поводу высокой вероятности беременности Барановской, надеясь на положительный ответ. С каждым часом на ее странице в соцсети появляется огромное количество вопросов о том, когда же можно будет официально поздравить телеведущую с пополнением в семьи. Но радость поклонников не была долгой, чуть позже девушка появилась на одном из мероприятий в облегающем платье, чем полностью опровергла беременность.
В настоящее время популярная телеведущая и бывшая супруга Андрея Аршавина занимается воспитанием троих детей, которые остались с ней после развода. Несмотря на длительный период огорчением неприятными семейными обстоятельствами, Юлия Барановская продолжает вести активный образ жизни и радовать своей красотой и умом многочисленных поклонников.