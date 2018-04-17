В России создадут турбину мощностью до 120 МВт

Участниками проекта на сегодняшний день являются «Интер РАО», «ОДК-Сатурн» (структура Ростеха) и «Росано», а также осуждается присоединение компании «Силовые машины». На рынке энергетического машиностроения компания «Силовые машины» является сильным игроком, поэтому и было предложено данное решение.К тому же у компании «Силовые машины» имеются свободные производственные площадки для сборки подобной техники, а также в проект можно привнести дополнительное финансирование за счёт частно-государственного партнёрства. По словам гендиректора, совместное сотрудничество также возможно в виде создания общего предприятия, где будут применяться наработки госкорпорации и производственные мощности компании «Силовые машины».