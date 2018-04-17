В России создадут турбину мощностью до 120 МВт
Компания «Силовые машины» намерена стать участником проекта по разработке в России газовой турбины высокой мощности ГТД-110М. С данным заявлением накануне выступил заместитель генерального директора государственной корпорации Ростех Дмитрий Леликов.
Участниками проекта на сегодняшний день являются «Интер РАО», «ОДК-Сатурн» (структура Ростеха) и «Росано», а также осуждается присоединение компании «Силовые машины». На рынке энергетического машиностроения компания «Силовые машины» является сильным игроком, поэтому и было предложено данное решение.
К тому же у компании «Силовые машины» имеются свободные производственные площадки для сборки подобной техники, а также в проект можно привнести дополнительное финансирование за счёт частно-государственного партнёрства. По словам гендиректора, совместное сотрудничество также возможно в виде создания общего предприятия, где будут применяться наработки госкорпорации и производственные мощности компании «Силовые машины».
Участниками проекта на сегодняшний день являются «Интер РАО», «ОДК-Сатурн» (структура Ростеха) и «Росано», а также осуждается присоединение компании «Силовые машины». На рынке энергетического машиностроения компания «Силовые машины» является сильным игроком, поэтому и было предложено данное решение.
К тому же у компании «Силовые машины» имеются свободные производственные площадки для сборки подобной техники, а также в проект можно привнести дополнительное финансирование за счёт частно-государственного партнёрства. По словам гендиректора, совместное сотрудничество также возможно в виде создания общего предприятия, где будут применяться наработки госкорпорации и производственные мощности компании «Силовые машины».
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Добавил: Алина Вчера, 22:30