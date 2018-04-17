Девушку Тимати фанаты раскритиковали за подражание Ким Кардашьян

Несмотря на то, что многие представительницы слабого пола испытывают страсть и желание стать хоть чуточку похожими на легендарную американскую диву Ким Кардашьян, однако публичные люди, якобы, не должны следовать подобным примерам. Анастасия Решетова, не исключено, также испытывает теплые чувства к внешности Кардашьян, что и проявляется в ее новых образах, которые девушка старается максимально часто демонстрировать многомиллионной армии поклонников. Некоторые подписчики ополчились против Решетовой, посчитав, что практически все новые снимки являются копированием американской звезды.Однако большая часть фанатов девушки Тимати абсолютно нормально реагируют на подобные высказывания, не видя ничего плохого в том, что молодая и привлекательная девушка примеряет на себя различные образы, каждый из которых по-своему ей подходит. Всего за пару часов опубликованный снимок набрал тысячи лайков и сотни комплиментов подписчиков.