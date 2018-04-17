В кальдере Йеллоустоуна зафиксированы сигналы искусственного происхождения
Вулкан Йеллоустоун считается, по мнению специалистов, «пороховой бочкой», готовой рвануть в любой момент, стерев с лица Земли большие близлежащие территории. Исследователи обеспокоены тем, что в последнее время вулкан начал подавать признаки жизни. Однако это еще не все – в кальдере Йеллоустоуна происходят странные вещи в виде сигналов искусственного происхождения.
Ученые зафиксировали в кальдере Йеллоустоуна необычное явление. Сейсмический сигнал, по мнению сейсмологов, явно искусственного происхождения был замечен в области национального парка 8 марта и 8 апреля. Стоит отметить, что оба сигнала были почти идентичными. 11 апреля, по информации из официальных источников, произошло не менее ста подземных толчков на протяжении суток, сосредоточенных в одной точке, на перемычке участка суши между озером Йеллоустоун и водоемом Дельюшен.
Конспирологи считают, что в этом районе находится какое-то оборудование, ставшее причиной подобных сигналов. Однако, стоит отметить, что речь идет об участке территории, площадь которой абсолютно пустынна и труднопроходима, поэтому совершенно неясно, какое оборудование может располагаться в этих местах.
По словам сторонников теории заговора, сейсмические сигналы стали усиливаться после того, как начались разговоры о «химатаке» в Сирии, как будто в кальдере Йеллоустоуна усиливается работа какого-то странного механизма, который готовит для США неприятный «сюрприз».
Ученые зафиксировали в кальдере Йеллоустоуна необычное явление. Сейсмический сигнал, по мнению сейсмологов, явно искусственного происхождения был замечен в области национального парка 8 марта и 8 апреля. Стоит отметить, что оба сигнала были почти идентичными. 11 апреля, по информации из официальных источников, произошло не менее ста подземных толчков на протяжении суток, сосредоточенных в одной точке, на перемычке участка суши между озером Йеллоустоун и водоемом Дельюшен.
Конспирологи считают, что в этом районе находится какое-то оборудование, ставшее причиной подобных сигналов. Однако, стоит отметить, что речь идет об участке территории, площадь которой абсолютно пустынна и труднопроходима, поэтому совершенно неясно, какое оборудование может располагаться в этих местах.
По словам сторонников теории заговора, сейсмические сигналы стали усиливаться после того, как начались разговоры о «химатаке» в Сирии, как будто в кальдере Йеллоустоуна усиливается работа какого-то странного механизма, который готовит для США неприятный «сюрприз».
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:15