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В кальдере Йеллоустоуна зафиксированы сигналы искусственного происхождения

Вулкан Йеллоустоун считается, по мнению специалистов, «пороховой бочкой», готовой рвануть в любой момент, стерев с лица Земли большие близлежащие территории. Исследователи обеспокоены тем, что в последнее время вулкан начал подавать признаки жизни. Однако это еще не все – в кальдере Йеллоустоуна происходят странные вещи в виде сигналов искусственного происхождения.

В кальдере Йеллоустоуна зафиксированы сигналы искусственного происхождения


Ученые зафиксировали в кальдере Йеллоустоуна необычное явление. Сейсмический сигнал, по мнению сейсмологов, явно искусственного происхождения был замечен в области национального парка 8 марта и 8 апреля. Стоит отметить, что оба сигнала были почти идентичными. 11 апреля, по информации из официальных источников, произошло не менее ста подземных толчков на протяжении суток, сосредоточенных в одной точке, на перемычке участка суши между озером Йеллоустоун и водоемом Дельюшен.

В кальдере Йеллоустоуна зафиксированы сигналы искусственного происхождения


Конспирологи считают, что в этом районе находится какое-то оборудование, ставшее причиной подобных сигналов. Однако, стоит отметить, что речь идет об участке территории, площадь которой абсолютно пустынна и труднопроходима, поэтому совершенно неясно, какое оборудование может располагаться в этих местах.

По словам сторонников теории заговора, сейсмические сигналы стали усиливаться после того, как начались разговоры о «химатаке» в Сирии, как будто в кальдере Йеллоустоуна усиливается работа какого-то странного механизма, который готовит для США неприятный «сюрприз».
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:15
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