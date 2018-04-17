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Ольга Бузова выступит на открытии ресторана

Популярная артистка Ольга Бузова написала в своем Instagram, что сегодня, 17 апреля, состоится открытие ресторана в Москве, в честь которого она приглашает на свое выступление.

Ольга рекомендует заблаговременно бронировать столик и написала адрес, по которому состоится презентация очередной точки общепита.

Ольга Бузова выступит на открытии ресторана

Фанаты поинтересовались ценой на билеты, а также спрашивали у Бузовой, когда состоится концерт в их родных городах.

Один из поклонников отметил, что Ольга Бузова это «девушка-праздник» и у нее никогда не бывает плохого настроения.

Напомним, творческий график на нынешний год для Ольги Бузовой очень плотный, так как ее имя стало брендом, благодаря которому прославиться могут многие.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:16
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