Ольга Бузова выступит на открытии ресторана

Ольга рекомендует заблаговременно бронировать столик и написала адрес, по которому состоится презентация очередной точки общепита.Фанаты поинтересовались ценой на билеты, а также спрашивали у Бузовой, когда состоится концерт в их родных городах.Один из поклонников отметил, что Ольга Бузова это «девушка-праздник» и у нее никогда не бывает плохого настроения.Напомним, творческий график на нынешний год для Ольги Бузовой очень плотный, так как ее имя стало брендом, благодаря которому прославиться могут многие.