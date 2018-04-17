Ольга Бузова выступит на открытии ресторана
Популярная артистка Ольга Бузова написала в своем Instagram, что сегодня, 17 апреля, состоится открытие ресторана в Москве, в честь которого она приглашает на свое выступление.
Ольга рекомендует заблаговременно бронировать столик и написала адрес, по которому состоится презентация очередной точки общепита.
Фанаты поинтересовались ценой на билеты, а также спрашивали у Бузовой, когда состоится концерт в их родных городах.
Один из поклонников отметил, что Ольга Бузова это «девушка-праздник» и у нее никогда не бывает плохого настроения.
Напомним, творческий график на нынешний год для Ольги Бузовой очень плотный, так как ее имя стало брендом, благодаря которому прославиться могут многие.
Ольга рекомендует заблаговременно бронировать столик и написала адрес, по которому состоится презентация очередной точки общепита.
Фанаты поинтересовались ценой на билеты, а также спрашивали у Бузовой, когда состоится концерт в их родных городах.
Один из поклонников отметил, что Ольга Бузова это «девушка-праздник» и у нее никогда не бывает плохого настроения.
Напомним, творческий график на нынешний год для Ольги Бузовой очень плотный, так как ее имя стало брендом, благодаря которому прославиться могут многие.