Виктор Шароваров отложил сейшельскую свадьбу с Александрой Шевой на неограниченный срок

По началу парня пытались отговорить, рассказывая о многочисленных парнях его возлюбленной, однако после того, как он стал говорить о возможной сейшельской свадьбе с Сашей, от него отстали, решив, что Витю уже не спасти.Однако, в одном из последних эфиров стало ясно, что Шароваров решил отложить бракосочетание со своей избранницей на неопределенный срок, а все после того, как на Сейшелы прилетел Сергей Кучеров и доступно объяснил молодому человеку, во что он ввяжется, если сделает Шеве предложение.Не последнюю роль в решении парня сыграла и Юлия Ефременкова, которая намекнула ему, как можно эффективно избавиться от Саши – сказать, что из-за нее жена запрещает общаться с детьми.Виктор всю полученную информацию переварил, а после очередного вопроса от возлюбленной, когда же свадьба, поинтересовался, что именно она хочет ею доказать?Зрители похвалили парня, отметив, что замужество девушке нужно лишь для того, чтобы ее больше не упрекали в бессмысленном просиживании штанов на Острове любви.