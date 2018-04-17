Виктор Шароваров отложил сейшельскую свадьбу с Александрой Шевой на неограниченный срок
Некоторое время назад на Остров любви прилетел Виктор Шароваров и сразу же упал в глазах у многих зрителей телепроекта «Дом-2», поскольку начал строить отношения с Александрой Шевой.
По началу парня пытались отговорить, рассказывая о многочисленных парнях его возлюбленной, однако после того, как он стал говорить о возможной сейшельской свадьбе с Сашей, от него отстали, решив, что Витю уже не спасти.
Однако, в одном из последних эфиров стало ясно, что Шароваров решил отложить бракосочетание со своей избранницей на неопределенный срок, а все после того, как на Сейшелы прилетел Сергей Кучеров и доступно объяснил молодому человеку, во что он ввяжется, если сделает Шеве предложение.
Не последнюю роль в решении парня сыграла и Юлия Ефременкова, которая намекнула ему, как можно эффективно избавиться от Саши – сказать, что из-за нее жена запрещает общаться с детьми.
Виктор всю полученную информацию переварил, а после очередного вопроса от возлюбленной, когда же свадьба, поинтересовался, что именно она хочет ею доказать?
Зрители похвалили парня, отметив, что замужество девушке нужно лишь для того, чтобы ее больше не упрекали в бессмысленном просиживании штанов на Острове любви.
По началу парня пытались отговорить, рассказывая о многочисленных парнях его возлюбленной, однако после того, как он стал говорить о возможной сейшельской свадьбе с Сашей, от него отстали, решив, что Витю уже не спасти.
Однако, в одном из последних эфиров стало ясно, что Шароваров решил отложить бракосочетание со своей избранницей на неопределенный срок, а все после того, как на Сейшелы прилетел Сергей Кучеров и доступно объяснил молодому человеку, во что он ввяжется, если сделает Шеве предложение.
Не последнюю роль в решении парня сыграла и Юлия Ефременкова, которая намекнула ему, как можно эффективно избавиться от Саши – сказать, что из-за нее жена запрещает общаться с детьми.
Виктор всю полученную информацию переварил, а после очередного вопроса от возлюбленной, когда же свадьба, поинтересовался, что именно она хочет ею доказать?
Зрители похвалили парня, отметив, что замужество девушке нужно лишь для того, чтобы ее больше не упрекали в бессмысленном просиживании штанов на Острове любви.