Карина Мишулина так и не признала брата‍

Если еще совсем недавно родные Спартака Мишулина совершенно не предполагали, что у умершего актера могли быть связи на стороне, однако после появления в их жизни Тимура Еремеева, ситуация радикально изменилась. В качестве основного доказательства родственных связей парня со Спартаком Мишулиным приведены результаты проведенного ДНК-теста, однако даже эти сведения не собираются признавать Карина Мишулина и ее родные. Прямая родственница актера уверена, что при помощи подобных действий Еремеев пытается принизить достоинство ее матери.Несмотря на то, что судебное разбирательство закончилось проигрышем для Мишулиной из-за предоставленных данных ДНК-тестов, однако и в этом случае актриса намерена продолжить спор, надеясь на то, что ей удастся опровергнуть заявление Тимура Еремеева. Общественность в большей степени заинтересовалась данным делом еще и по той причине, что Карина Мишулина выдвинула версию, что ей удастся в суде предоставить доказательства, исключающие возможность родственных связей Еремеева и ее отца.