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Карина Мишулина так и не признала брата‍

Популярная отечественная актриса Карина Мишулина заинтересована в том, чтобы в очередной раз провести встречу в суде с Тимуром Еремеевым, который настаивает на то, что является сыном известного актера Спартака Мишулина. Дочь настаивает на том, что молодой человек никак не связан с его отцом и является лжецом.

Если еще совсем недавно родные Спартака Мишулина совершенно не предполагали, что у умершего актера могли быть связи на стороне, однако после появления в их жизни Тимура Еремеева, ситуация радикально изменилась. В качестве основного доказательства родственных связей парня со Спартаком Мишулиным приведены результаты проведенного ДНК-теста, однако даже эти сведения не собираются признавать Карина Мишулина и ее родные. Прямая родственница актера уверена, что при помощи подобных действий Еремеев пытается принизить достоинство ее матери.

Карина Мишулина так и не признала брата&#8205;


Несмотря на то, что судебное разбирательство закончилось проигрышем для Мишулиной из-за предоставленных данных ДНК-тестов, однако и в этом случае актриса намерена продолжить спор, надеясь на то, что ей удастся опровергнуть заявление Тимура Еремеева. Общественность в большей степени заинтересовалась данным делом еще и по той причине, что Карина Мишулина выдвинула версию, что ей удастся в суде предоставить доказательства, исключающие возможность родственных связей Еремеева и ее отца.
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Общество / ШоуБиз
Добавил: maxran Сегодня, 15:12
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