Голодного и злого кишкоблуда Андрея Чуева посадили на диету

Андрей опубликовал в Instagram позитивное видео, в котором жалуется на изнурительные ограничения в еде и готов больше заниматься спортом, только чтобы привычно обильно питаться., - прокомментировал видео Чуев.Однако из видеосюжета понятно, что вместо активного образа жизни, Андрей не против лишний часок поваляться в кровати, но при этом еще и яичницу с хлебушком и мясом скушать и сырников «навернуть».Фолловеры написали супруге Чуева множество комплиментов и отметили, что она у него молодец и красавица.