Голодного и злого кишкоблуда Андрея Чуева посадили на диету
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев с возрастом начал активно полнеть, но его молодая жена Виктория заставляет его придерживаться диеты.
Андрей опубликовал в Instagram позитивное видео, в котором жалуется на изнурительные ограничения в еде и готов больше заниматься спортом, только чтобы привычно обильно питаться.
«Недавно, Виктория расписала мне диету, посадила на нее, но продержался я к сожалению всего 2 недели. Отбивные из укропа, наваристый бульон из редьки, и салат с кунжутом в кунжуте не вкатил. Шучу конечно! Умница она у меня, это я кишкоблуд. Голодный я еще и злой, решили пробовать другой метод - жрать все что влезет, но больше заниматься спортом!», - прокомментировал видео Чуев.
Однако из видеосюжета понятно, что вместо активного образа жизни, Андрей не против лишний часок поваляться в кровати, но при этом еще и яичницу с хлебушком и мясом скушать и сырников «навернуть».
Фолловеры написали супруге Чуева множество комплиментов и отметили, что она у него молодец и красавица.
Андрей опубликовал в Instagram позитивное видео, в котором жалуется на изнурительные ограничения в еде и готов больше заниматься спортом, только чтобы привычно обильно питаться.
«Недавно, Виктория расписала мне диету, посадила на нее, но продержался я к сожалению всего 2 недели. Отбивные из укропа, наваристый бульон из редьки, и салат с кунжутом в кунжуте не вкатил. Шучу конечно! Умница она у меня, это я кишкоблуд. Голодный я еще и злой, решили пробовать другой метод - жрать все что влезет, но больше заниматься спортом!», - прокомментировал видео Чуев.
Однако из видеосюжета понятно, что вместо активного образа жизни, Андрей не против лишний часок поваляться в кровати, но при этом еще и яичницу с хлебушком и мясом скушать и сырников «навернуть».
Фолловеры написали супруге Чуева множество комплиментов и отметили, что она у него молодец и красавица.