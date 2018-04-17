Младшая сестра Пенелопы Крус покоряет своей сексуальностью Instagram‍

В свои 41 год Моника Крус не перестает удивлять невероятными формами, идеальной фигурой, тем самым стремительно повышая количество подписчиков на своей странице в социальной сети. Однако не стоит предполагать, что нынешний вид сестры Пенелопы Крус достался ей с рождения, тогда как ранее ей удалось успешно завершить обучение в знаменитой школе танцев, где и были даны необходимые данные, чтобы радовать своим великолепным видом. Многочисленные подписчики не перестают удивлять девушку сотнями комплиментов, которые однообразны в том, что каждый поклонник стремится передать восторг от внешности девушки.Несмотря на то, что большая часть ценителей кино знают лишь о творчестве Пенелопы Крус, однако ее сестра Моника все же принимала участие в двенадцати картинах, а в отдельных случаях даже дублировала роль своей сестры. В настоящее время Моника и Пенелопа успешно занимаются выпуском собственной дизайнерской одежды, получая удовольствие и достаточную прибыль от данного вида деятельности.