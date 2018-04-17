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Исследователи вырастили суставный хрящ из стволовых клеток

Исследователи из Университета и университетской больницы Базельского создали стабильный суставный хрящ из взрослых стволовых клеток, происходящих из костного мозга. Это стало возможным благодаря индуцированию специфических молекулярных процессов, происходящих во время образования эмбрионального хряща.

Исследователи вырастили суставный хрящ из стволовых клеток


Определенные мезенхимальные стволовые клетки из костного мозга взрослых считаются чрезвычайно перспективными для регенерации скелетных тканей. Взрослые они обычно развиваются в хрящевую ткань, которая затем, естественно, реконструируется в костную ткань. Даже если стволовые клетки индуцируются, чтобы дифференцироваться в хрящевые клетки, они спонтанно созревают в так называемое «гипертрофическое» состояние, что в конечном итоге приводит к образованию костной ткани; это похоже на хрящевую ткань, временно образованную после перелома.

Исследовательская группа профессора Ивана Мартина на кафедре биомедицины продемонстрировала, что можно создать стабильную хрящевую ткань из взрослых мезенхимальных стволовых клеток человека. Это может быть достигнуто путем ингибирования сигнального пути конкретного белка, костного морфогенетического белка (BMP).

Эти результаты открывают новые перспективы в регенерации суставного хряща, а также в создании основанных на стволовых клетках моделей развития хряща, физиологии и, возможно, патологии.

«Важно отметить, что мы достигли понимания, подражая молекулярным процессам, происходящим во время образования эмбрионального хряща», - говорит Иван Мартин.
Это подтверждает жизненно важную роль «инженерии развития», в которой природные процессы имитируются, чтобы контролировать разработку и спецификацию клеток взрослого стебля и предшественников.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 15:00
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