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Зрители уверены, что Саша Гобозов вернулся на проект ради заработка

Возвращение Александра Гобозова на реалити-шоу «Дом-2» у многих зрителей вызвало недоумение, но со временем его намерения многим стали понятны.

Так поклонники телестройки считают, что Гобозов поиздержался в процессе развода с Алианой Устиненко и вернулся на проект, чтобы банально заработать денег.

Зрители уверены, что Саша Гобозов вернулся на проект ради заработка

Также пользователи выдвинули версию, что Саша ищет сиделку для своих престарелых родителей, а потому стал красиво «заливать в уши» сначала Кате Зиновьевой, затем молоденькой Иване Диловой и теперь кружится вокруг Ольги Жариковой. При этом Александр даже готов жениться на любой из них.

Зрители уверены, что Саша Гобозов вернулся на проект ради заработка

Не исключают хейтеры, что вернуться на проект мечтают как Ольга Васильевна Гобозова, так и экс-супруга Саши Алиана вместе с сыном.

Сам «ветеран» телешоу предпочитает молчать о своих истинных намерениях и всем рассказывает, что вернулся исключительно, чтобы найти свою любовь.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:53
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