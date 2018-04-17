Зрители уверены, что Саша Гобозов вернулся на проект ради заработка
Возвращение Александра Гобозова на реалити-шоу «Дом-2» у многих зрителей вызвало недоумение, но со временем его намерения многим стали понятны.
Так поклонники телестройки считают, что Гобозов поиздержался в процессе развода с Алианой Устиненко и вернулся на проект, чтобы банально заработать денег.
Также пользователи выдвинули версию, что Саша ищет сиделку для своих престарелых родителей, а потому стал красиво «заливать в уши» сначала Кате Зиновьевой, затем молоденькой Иване Диловой и теперь кружится вокруг Ольги Жариковой. При этом Александр даже готов жениться на любой из них.
Не исключают хейтеры, что вернуться на проект мечтают как Ольга Васильевна Гобозова, так и экс-супруга Саши Алиана вместе с сыном.
Сам «ветеран» телешоу предпочитает молчать о своих истинных намерениях и всем рассказывает, что вернулся исключительно, чтобы найти свою любовь.
Так поклонники телестройки считают, что Гобозов поиздержался в процессе развода с Алианой Устиненко и вернулся на проект, чтобы банально заработать денег.
Также пользователи выдвинули версию, что Саша ищет сиделку для своих престарелых родителей, а потому стал красиво «заливать в уши» сначала Кате Зиновьевой, затем молоденькой Иване Диловой и теперь кружится вокруг Ольги Жариковой. При этом Александр даже готов жениться на любой из них.
Не исключают хейтеры, что вернуться на проект мечтают как Ольга Васильевна Гобозова, так и экс-супруга Саши Алиана вместе с сыном.
Сам «ветеран» телешоу предпочитает молчать о своих истинных намерениях и всем рассказывает, что вернулся исключительно, чтобы найти свою любовь.