Зрители уверены, что Саша Гобозов вернулся на проект ради заработка

Так поклонники телестройки считают, что Гобозов поиздержался в процессе развода с Алианой Устиненко и вернулся на проект, чтобы банально заработать денег.Также пользователи выдвинули версию, что Саша ищет сиделку для своих престарелых родителей, а потому стал красиво «заливать в уши» сначала Кате Зиновьевой, затем молоденькой Иване Диловой и теперь кружится вокруг Ольги Жариковой. При этом Александр даже готов жениться на любой из них.Не исключают хейтеры, что вернуться на проект мечтают как Ольга Васильевна Гобозова, так и экс-супруга Саши Алиана вместе с сыном.Сам «ветеран» телешоу предпочитает молчать о своих истинных намерениях и всем рассказывает, что вернулся исключительно, чтобы найти свою любовь.