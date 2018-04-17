Резидент «Comedy Club» Руслан Белый оскорбил жителей Уфы, назвав национального героя «бандитом»

Руслан Белый со своим шоу «Комик в городе» продолжает колесить по городам России, покоряя юмором и талантом всё большую зрительскую аудиторию. Не так давно резидент «Comedy Club» выступал в Уфе, где имел неосторожность оскорбить жителей, назвав национального героя Саламата Юлаева «бандитом». В эфире канала ТНТ данный выпуск появился 15 апреля, что тут же вызвало массу негодования среди пользователей Сети.Возмущённые таким оскорбительным для русского и башкирского народов поведением комика фолловеры запустили в Сети флешмоб #Салаватнебандит, которым требуют публичных извинений от Руслана Белого.Для тех, кто не сразу понял, чем юморист вызвал такую агрессию в свою сторону, отдельные пользователи пояснили, что, прочитав произведение «Капитанская дочь», которое все проходят ещё в школе, можно понять, какую боль и страдания испытывали люди, когда их сжигали, расчленяли и держали в плену, отрезая уши и языки, а на помощь приходили лишь такие герои, как Салават Юлаев.