Мужчина совершил путешествие в ад во время комы

28-летний американец Мэтью Ботсфорд оказался жертвой перестрелки, в ходе которой получил ранение в голову. Мужчину ввели в искусственную кому, во время которой он и совершил путешествие в преисподнюю, где увидел кошмарные сцены. Ботсфорд считает, что на собственном опыте убедился в существовании ада.В месте вечных страданий мужчина оказался скованным по ногам и рукам, возвышаясь над огромной ямой с сочащейся из нее магмой. Оттуда к нему тянулись руки находящихся там человеческих фигур. Американец ощутил себя одиноким и беспомощным, время от времени подвергаясь страшным пыткам снова и снова.Через какое-то время Мэтью услышал чей-то голос, сказавший ему, что его время еще не пришло, и, возникшая из ниоткуда гигантская рука вытянула его, освободив от оков и адских страданий.Видения, подобные этому, посещают очень многих людей, которые пережили клиническую смерть. По возвращении в этот мир, люди кардинально менялись – атеисты становились верующими, а у кого-то открывались невероятные способности.