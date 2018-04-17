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Мужчина совершил путешествие в ад во время комы

Американец Мэтью Ботсфорд рассказал, что совершил путешествие в ад, находясь в коме в течение 27 дней.

Мужчина совершил путешествие в ад во время комы


28-летний американец Мэтью Ботсфорд оказался жертвой перестрелки, в ходе которой получил ранение в голову. Мужчину ввели в искусственную кому, во время которой он и совершил путешествие в преисподнюю, где увидел кошмарные сцены. Ботсфорд считает, что на собственном опыте убедился в существовании ада.

В месте вечных страданий мужчина оказался скованным по ногам и рукам, возвышаясь над огромной ямой с сочащейся из нее магмой. Оттуда к нему тянулись руки находящихся там человеческих фигур. Американец ощутил себя одиноким и беспомощным, время от времени подвергаясь страшным пыткам снова и снова.

Через какое-то время Мэтью услышал чей-то голос, сказавший ему, что его время еще не пришло, и, возникшая из ниоткуда гигантская рука вытянула его, освободив от оков и адских страданий.

Видения, подобные этому, посещают очень многих людей, которые пережили клиническую смерть. По возвращении в этот мир, люди кардинально менялись – атеисты становились верующими, а у кого-то открывались невероятные способности.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:45
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