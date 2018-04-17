АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Беспозвоночные вдохновили ученых на разработку трехмерных материалов для гибких роботов

Для преодоления ограничений жесткости материалов и приведения в действие в современных роботизированных системах совместная исследовательская лаборатория США и исследовательский проект Университета Миннесоты искали вдохновения у беспозвоночных.

Беспозвоночные вдохновили ученых на разработку трехмерных материалов для гибких роботов


Современные военные роботы имеют два основных ограничения, не позволяющие имитировать передвижение биологических организмов. Во-первых, этим роботам не хватает необходимой динамической гибкости, поскольку они в основном собраны с жесткими механическими и электронными компонентами. Во-вторых, жесткие роботы требуют сложных механизмов и электрических схем для достижения активного срабатывания и сложных режимов движения.

Чтобы преодолеть эти ограничения, совместный исследовательский проект ARL и UMN искал вдохновения у беспозвоночных. Эти исследования привели к созданию прототипов мягких исполнительных механизмов с использованием активных материалов с удивительно настраиваемыми параметрами, такими как структурная гибкость, морфология и динамическое приведение в действие.

Прототипом является первый полностью трехмерный печатный диэлектрический эластомерный привод или DEA, который может выполнять высокое изгибное движение.

Понимание врожденных механизмов наблюдаемого в природе распределительного действия помогло команде ученых определить важные параметры, которые можно манипулировать для выполнения новых функций, таких как достижение чрезвычайно гибких режимов движения.

Результаты исследований представляют собой важный шаг к предоставлению автономной платформы для изготовления произвольной формы - трехмерного принтера следующего поколения, который может печатать функциональные материалы и устройства, - для создания мягких приводов и, возможно, беспроблемных мягких роботов по требованию, сообщают ученые.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 14:51
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В метрополитене Москвы заблокирован Telegram
Британец утверждает, что стал геем после приёма
По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина
Муж Ксении Бородиной везет ей средства, чтобы та
Цымбалюк-Романовская решила наказать друзей
Роскомнадзор начал блокировать сервера Amazon
Экс-участницу «Дома-2» Анну Калашникову назвали
Ольга Орлова неудачно выбрала белье под
Анфиса Чехова удивила коллег глубоким декольте и
Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с собакой в
Олег Протасов прошел проверку на детекторе лжи:
Хакеры взломали казино через "умный " термометр
Сжатие железа поможет ученым понять формирование
Барановская сделала заявление о четвертом
«Хохотушка» Пугачёва в бейсболке покорила Сеть
Девушку Тимати фанаты раскритиковали за
Ольга Бузова выступит на открытии ресторана
На территории России произошел сбой мессенджера
Виктор Шароваров отложил сейшельскую свадьбу с
Карина Мишулина так и не признала брата&#8205;
Голодного и злого кишкоблуда Андрея Чуева
Младшая сестра Пенелопы Крус покоряет своей
В мессенджер WhatsApp добавлена новая функция
Исследователи вырастили суставный хрящ из
Зрители уверены, что Саша Гобозов вернулся на
Резидент «Comedy Club» Руслан Белый оскорбил
Беспозвоночные вдохновили ученых на разработку
Фёдор Добронравов рассказал о своём состоянии
«Мы ведем себя как дикари»: глава Минкульта
Водная феерия сестры Ольги Бузовой заворожила
Просмотреть все новости