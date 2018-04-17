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Водная феерия сестры Ольги Бузовой заворожила фанатов

Анна Бузова хоть и никак не связана с телепроектом «Дом-2» публика любит ее просто за то, что является младшей сестрой их любимой ведущей и успешной певицы Ольги Бузовой. Поэтому они следят за всеми обновлениями в ее микроблоге, а также интересуются подробностями ее личной жизни.

Водная феерия сестры Ольги Бузовой заворожила фанатов

Стоит отметить, что Ане больше повезло любви нежели Оле, поскольку на протяжении нескольких лет она счастлива в гражданском браке с Штрыкиным Константином.

Сестра теледивы очень любит и ценит своих подписчиков, а потому старается почаще радовать их своими фотографиями и видеозаписями, устраивает различные марафоны и розыгрыши, и просто интересуется их мнением, в той или иной ситуации.

Водная феерия сестры Ольги Бузовой заворожила фанатов

А на днях она опубликовала ролик, на котором показала результат работы съемки под водой.

«Пожалуй, это лучшее видео, которое когда-либо делали для меня! Завораживает, правда?», - написала Аня.

Это видео настолько впечатлило ее поклонников, что те они стали сдерживать своих эмоций и принялись выражать их в комментариях.

«Анна какая красота! Как завораживает! Красавица», «Как же это красиво, не передать словами», «Анечка, это просто необыкновенно! Восторг и только восторг», «Аж мурашки по коже», «Я пока смотрела мне воздуха не хватало, это нереально, просто круто», - высказались пользователи Сети.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:41
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