Водная феерия сестры Ольги Бузовой заворожила фанатов

«Пожалуй, это лучшее видео, которое когда-либо делали для меня! Завораживает, правда?», - написала Аня.

«Анна какая красота! Как завораживает! Красавица», «Как же это красиво, не передать словами», «Анечка, это просто необыкновенно! Восторг и только восторг», «Аж мурашки по коже», «Я пока смотрела мне воздуха не хватало, это нереально, просто круто», - высказались пользователи Сети.

Стоит отметить, что Ане больше повезло любви нежели Оле, поскольку на протяжении нескольких лет она счастлива в гражданском браке с Штрыкиным Константином.Сестра теледивы очень любит и ценит своих подписчиков, а потому старается почаще радовать их своими фотографиями и видеозаписями, устраивает различные марафоны и розыгрыши, и просто интересуется их мнением, в той или иной ситуации.А на днях она опубликовала ролик, на котором показала результат работы съемки под водой.Это видео настолько впечатлило ее поклонников, что те они стали сдерживать своих эмоций и принялись выражать их в комментариях.