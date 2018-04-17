«Мы ведем себя как дикари»: глава Минкульта Северной Осетии против отмены концерта Ольги Бузовой

В частности, депутат законодательного собрания Северной Осетии Дзамболат Тедеев выступил с обращением к властям Владикавказа о запрете выступлений Ольги Бузовой в их республике.Звезда решила не молчать и ответила с иронией депутату, что не стоит заниматься ерундой и решать такие вопросы за жителей Северной Осетии.Наряду с этим были возмущены и сами местные жители, которые взъелись на Дзамболата Тадеева, так как билеты «на Ольгу Бузову» были раскуплены уже давно.Чиновнику пришлось закрыть для комментариев свой аккаунт в Instagram, так как на него обрушился шквал критики.Более того, министр культуры Северной Осетии Руслан Мильдзихов также высказался по поводу скандала и отметил, что «мы ведем себя как дикари, отменяя такие концерты», но все же не советует молодежи посещать концерты знаменитости.Свою рекомендацию министр ничем не аргументировал, но это еще больше подстегнуло желающих лично побывать на концертах Ольги Бузовой.