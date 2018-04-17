В России отзывают автомобили Jeep Liberty

Причиной для отзывной компании автомобилей Jeep Liberty является внутренняя неисправность в системе модуля управления подушек безопасности. Данный дефект может привести к неработоспособности активных подголовников в случае дорожно-транспортного происшествия при ударе сзади.Всем владельцам автомобилей, попадающих под отзывную компанию, сообщат о необходимости посетить ближайший дилерский центр компании Jeep. Специалисты проведут проверку всех автомобилей Jeep Liberty, и при необходимости проведут замену модуля на подушках безопасности. Все работы по ремонту будут осуществляться за счёт производителя.