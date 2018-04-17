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В России отзывают автомобили Jeep Liberty

В России проведут отзывную компанию автомобилей Jeep Liberty. Под отзыв попадают 483 кроссовера, которые россияне приобрели в период с сентября 2011 по сентябрь 2013 года.

В России отзывают автомобили Jeep Liberty


Причиной для отзывной компании автомобилей Jeep Liberty является внутренняя неисправность в системе модуля управления подушек безопасности. Данный дефект может привести к неработоспособности активных подголовников в случае дорожно-транспортного происшествия при ударе сзади.

Всем владельцам автомобилей, попадающих под отзывную компанию, сообщат о необходимости посетить ближайший дилерский центр компании Jeep. Специалисты проведут проверку всех автомобилей Jeep Liberty, и при необходимости проведут замену модуля на подушках безопасности. Все работы по ремонту будут осуществляться за счёт производителя.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:30
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