Королёва поздравила «шаловливого» Урганта с днём рождения интимным роликом

Вчера свой юбилей отмечал известный ведущий Иван Ургант. Его поздравляли не только близкие и фанаты, а и коллеги по телевидению. Так, например, одним из самых ярких и запоминающихся в Сети стало поздравление Наташи Королёвой. Певица обнародовала в своём профиле запись старой программы, в которой в шутку хотела склонить Урганта к интиму на глазах у своего супруга Сергея Глушко.В подписи к публикации Наташа Королёва назвала Урганта «шаловливым» парнем и пожелала ему оставаться таким же остроумным и весёлым ведущим, способным на «безрассудные поступки и эксперименты». Фолловеры оценили ролик певицы, отметив, что из неё вышла бы неплохая актриса.