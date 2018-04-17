АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Королёва поздравила «шаловливого» Урганта с днём рождения интимным роликом

Наташа Королёва поздравила «шаловливого» Ивана Урганта с днём рождения интимным роликом в Сети. Запись передачи, в которой певица в шутку соблазняла ведущего на глазах у своего супруга, появился в её микроблоге.

Королёва поздравила «шаловливого» Урганта с днём рождения интимным роликом

Вчера свой юбилей отмечал известный ведущий Иван Ургант. Его поздравляли не только близкие и фанаты, а и коллеги по телевидению. Так, например, одним из самых ярких и запоминающихся в Сети стало поздравление Наташи Королёвой. Певица обнародовала в своём профиле запись старой программы, в которой в шутку хотела склонить Урганта к интиму на глазах у своего супруга Сергея Глушко.

В подписи к публикации Наташа Королёва назвала Урганта «шаловливым» парнем и пожелала ему оставаться таким же остроумным и весёлым ведущим, способным на «безрассудные поступки и эксперименты». Фолловеры оценили ролик певицы, отметив, что из неё вышла бы неплохая актриса.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:34
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В метрополитене Москвы заблокирован Telegram
Британец утверждает, что стал геем после приёма
По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина
Муж Ксении Бородиной везет ей средства, чтобы та
Цымбалюк-Романовская решила наказать друзей
Роскомнадзор начал блокировать сервера Amazon
Экс-участницу «Дома-2» Анну Калашникову назвали
Ольга Орлова неудачно выбрала белье под
Анфиса Чехова удивила коллег глубоким декольте и
Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с собакой в
Олег Протасов прошел проверку на детекторе лжи:
Хакеры взломали казино через "умный " термометр
Сжатие железа поможет ученым понять формирование
Барановская сделала заявление о четвертом
«Хохотушка» Пугачёва в бейсболке покорила Сеть
Девушку Тимати фанаты раскритиковали за
Ольга Бузова выступит на открытии ресторана
На территории России произошел сбой мессенджера
Виктор Шароваров отложил сейшельскую свадьбу с
Карина Мишулина так и не признала брата&#8205;
Голодного и злого кишкоблуда Андрея Чуева
Младшая сестра Пенелопы Крус покоряет своей
В мессенджер WhatsApp добавлена новая функция
Исследователи вырастили суставный хрящ из
Зрители уверены, что Саша Гобозов вернулся на
Резидент «Comedy Club» Руслан Белый оскорбил
Беспозвоночные вдохновили ученых на разработку
Фёдор Добронравов рассказал о своём состоянии
«Мы ведем себя как дикари»: глава Минкульта
Водная феерия сестры Ольги Бузовой заворожила
Просмотреть все новости