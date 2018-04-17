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В музее нашли шахматную фигуру, внутри которой, возможно, находился клад

В архивах музея работники учреждения нашли шахматную фигуру, полость которой, предположительно, служила для клада. В 2017 году московские специалисты обнаружили клад монет, которые были спрятаны подобным образом.

В музее нашли шахматную фигуру, внутри которой, возможно, находился клад


Весной 2017 года московские археологи нашли монеты, датированные периодом правления Ивана Грозного. Находка была обнаружена во время работ на Пречистенской улице. Клад содержал монеты номиналом «деньга», которые были отчеканены в период с 1533 по 1538. Но самое главное, что монеты находились внутри полой шахматной фигуры, которая состояла из трех частей с соединениями в виде резьбы. Подобное открытие ученые сделали впервые.

В 1993 году при масштабных раскопках в центре Москвы на Манежной площади археологами был обнаружен наиболее схожий с находкой с Пречистенской улицы артефакт в виде шахматной фигуры. В XVIII-XIX вв. на месте произведенных раскопок располагалась усадьба купцов Силиных, которые вполне могли являться владельцами фигурки. При расчистке кладок комплекса зданий, построенного Михаилом Осиповичем Силиным в XVIII веке, и была найдена данная фигура.

Глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов обратился к сотрудникам российских музеев с просьбой еще раз осмотреть свои фондохранилища, в которых может находиться шахматная фигура, заполненная кладом, в отличие от уже найденных. Мосгорнаследие также продолжит научные исследования в этом направлении.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:00
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