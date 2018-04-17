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Муж Ксении Собчак оказался у ног актрисы Виктории Исаковой

Супруг Ксении Собчак популярный актер Максим Виторган опубликовал в Instagram фото где в компании Евгения Стычкина и Агнии Кузнецовой оказался у ног своей коллеги Виктории Исаковой.

Максим назвал себя рабом сцены, а снимок был сделан в рамках постановки в Гоголь-центра.

Муж Ксении Собчак оказался у ног актрисы Виктории Исаковой

«Зрителям, которые устроили нам вчера овацию и не отпускали со сцены, и из-за которых Вика опоздала-таки на премию низкий поклон от скромных рабов сцены», - подписал публикацию Виторган.

Муж Ксении Собчак оказался у ног актрисы Виктории Исаковой

Поклонники талантливого актера поблагодарили Максима за спектакль и согласились, что Исакова отличная актриса, игру которой можно смотреть с удовольствием.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:15
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