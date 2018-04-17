Муж Ксении Собчак оказался у ног актрисы Виктории Исаковой
Супруг Ксении Собчак популярный актер Максим Виторган опубликовал в Instagram фото где в компании Евгения Стычкина и Агнии Кузнецовой оказался у ног своей коллеги Виктории Исаковой.
Максим назвал себя рабом сцены, а снимок был сделан в рамках постановки в Гоголь-центра.
«Зрителям, которые устроили нам вчера овацию и не отпускали со сцены, и из-за которых Вика опоздала-таки на премию низкий поклон от скромных рабов сцены», - подписал публикацию Виторган.
Поклонники талантливого актера поблагодарили Максима за спектакль и согласились, что Исакова отличная актриса, игру которой можно смотреть с удовольствием.
Максим назвал себя рабом сцены, а снимок был сделан в рамках постановки в Гоголь-центра.
«Зрителям, которые устроили нам вчера овацию и не отпускали со сцены, и из-за которых Вика опоздала-таки на премию низкий поклон от скромных рабов сцены», - подписал публикацию Виторган.
Поклонники талантливого актера поблагодарили Максима за спектакль и согласились, что Исакова отличная актриса, игру которой можно смотреть с удовольствием.