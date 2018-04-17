Муж Ксении Собчак оказался у ног актрисы Виктории Исаковой

Максим назвал себя рабом сцены, а снимок был сделан в рамках постановки в Гоголь-центра., - подписал публикацию Виторган.Поклонники талантливого актера поблагодарили Максима за спектакль и согласились, что Исакова отличная актриса, игру которой можно смотреть с удовольствием.