Японских редкоземельных металлов из нового месторождения хватит на 700 лет
Япония обнаружила масштабные залежи редкоземельных металлов, которых хватит человечеству на 700 лет. Площадь месторождения, расположенного в тихоокеанских водах недалеко от острова Минамитори, равняется 2500 квадратным километрам.
По словам ученых, новые залежи содержат в себе более 16 млн тонн металлов. В месторождении присутствуют: диспрозий, тербий, европий и иттрий. При этом количество металлов таково, что при грамотном использовании их хватит на семь и более веков.
Редкоземельные металлы являются основным сырьем, из которого производят электромобили, аккумуляторы и детали для смартфонов. Такое количество металла способно не только обеспечить человечество необходимыми ресурсами на продолжительное время, но и снизить цену на вышеперечисленные товары.
Стоит отметить, что японские ученые стали искать новые залежи после ограничения добычи и экспорта редкоземельных ресурсов со стороны Китая.
По словам ученых, новые залежи содержат в себе более 16 млн тонн металлов. В месторождении присутствуют: диспрозий, тербий, европий и иттрий. При этом количество металлов таково, что при грамотном использовании их хватит на семь и более веков.
Редкоземельные металлы являются основным сырьем, из которого производят электромобили, аккумуляторы и детали для смартфонов. Такое количество металла способно не только обеспечить человечество необходимыми ресурсами на продолжительное время, но и снизить цену на вышеперечисленные товары.
Стоит отметить, что японские ученые стали искать новые залежи после ограничения добычи и экспорта редкоземельных ресурсов со стороны Китая.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 21:15