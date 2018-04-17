Японских редкоземельных металлов из нового месторождения хватит на 700 лет

По словам ученых, новые залежи содержат в себе более 16 млн тонн металлов. В месторождении присутствуют: диспрозий, тербий, европий и иттрий. При этом количество металлов таково, что при грамотном использовании их хватит на семь и более веков.Редкоземельные металлы являются основным сырьем, из которого производят электромобили, аккумуляторы и детали для смартфонов. Такое количество металла способно не только обеспечить человечество необходимыми ресурсами на продолжительное время, но и снизить цену на вышеперечисленные товары.Стоит отметить, что японские ученые стали искать новые залежи после ограничения добычи и экспорта редкоземельных ресурсов со стороны Китая.