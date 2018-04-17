АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Роман Капаклы понял свою вину и решил, что больше никогда не будет отдыхать без Марины Африкантовой

На протяжении нескольких дней на Поляне «Дома-2» обсуждается поступок Романа Капаклы и Алексея Купина, которые обманули своих возлюбленных и вместо Египта отдыхали за городом в компании экс-участников телепроекта Арая Чобаняна и Саймона Марданшина.

Сейчас ребята уже вернулись в периметр, что повлекло за собой множество скандалов, особенно со стороны Майи Донцовой, ее мамы Ирины Михайловны и Алексея Купина, который решил не извиняться за свой обман и бросил девушку.

Роман Капаклы понял свою вину и решил, что больше никогда не будет отдыхать без Марины Африкантовой

Что касается Романа Капаклы, то Татьяна Владимировна, которая тоже на некоторое время перебралась на проект, его поддержала, и даже посоветовала по-женски, с какой стороны подойти к ее дочери, чтобы та его простила.

В микроблоге парень согласился, что с Лешей они поступили аморально по отношению к своим избранницам, однако не являются такими «неблагодарными уродами», какими их выставили на реалити-шоу.

Роман Капаклы понял свою вину и решил, что больше никогда не будет отдыхать без Марины Африкантовой

Рома заявил, что очень любит Марину Африкантову и за период своего отсутствия на проекте он понял, что отдыхать без нее больше никогда не будет, поскольку ему было очень плохо и в итоге отпуск в компании друзей оказался для него настоящим ежедневным тремором.

Кроме того, Капаклы поблагодарил маму возлюбленной за то, что она стала единственным человеком, кто оказался на его стороне и искренне желает, чтобы дочь с ним помирилась.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Ксении Собчак оказался у ног актрисы Виктории
Учёные: В Европе вскоре появятся первые
Роман Капаклы понял свою вину и решил, что больше
Смартфон KOOLNEE K1 предлагается за 139 долларов
Ольга Бузова опять погуляла в компании с лучшим
Компания Volkswagen запланировала редизайн
«Самая стильная мама года» Анна Седокова пришла
Компания Foton обновила пикап Tunland
Учёные разработали имплант для защиты женщин от
Минивэн Honda Odyssey 2019 появился в продаже за
Поклонники назвали поведение Натальи Рудовой
В Балтийском море найден крупный клад X века
Chevy вынужден сократить объёмы производства
Алиана Устиненко восхитила подписчиков образом из
Дочь Ларисы Гузеевой пошла красотой в мать&#8205;
Huawei анонсировала смартфон Y6 за 150 долларов
Фанаты Волочковой ужаснулись от видео её
Певец Данко отрицает слухи о романе с Даной
Украина оштрафует Газпром за убытки от Nord
Фото матери Аллы Пугачевой растрогало ее фанатов
Кроссовер Geely Emgrand X7 после рестайлинга
Беременная Светлана Лобода показала подписчикам
Джастин Бибер защитил девушку от нападения
Виктория Романец и Антон Гусев поделились
Первый канал планирует запустить "Голос" для
На старых снимках Lunar Orbiter 5 уфолог
Комментируя заявление о создании империи, Лена
Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка:
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал
Презентация операционной системы Flyme 7
Просмотреть все новости