Роман Капаклы понял свою вину и решил, что больше никогда не будет отдыхать без Марины Африкантовой

Сейчас ребята уже вернулись в периметр, что повлекло за собой множество скандалов, особенно со стороны Майи Донцовой, ее мамы Ирины Михайловны и Алексея Купина, который решил не извиняться за свой обман и бросил девушку.Что касается Романа Капаклы, то Татьяна Владимировна, которая тоже на некоторое время перебралась на проект, его поддержала, и даже посоветовала по-женски, с какой стороны подойти к ее дочери, чтобы та его простила.В микроблоге парень согласился, что с Лешей они поступили аморально по отношению к своим избранницам, однако не являются такими «неблагодарными уродами», какими их выставили на реалити-шоу.Рома заявил, что очень любит Марину Африкантову и за период своего отсутствия на проекте он понял, что отдыхать без нее больше никогда не будет, поскольку ему было очень плохо и в итоге отпуск в компании друзей оказался для него настоящим ежедневным тремором.Кроме того, Капаклы поблагодарил маму возлюбленной за то, что она стала единственным человеком, кто оказался на его стороне и искренне желает, чтобы дочь с ним помирилась.